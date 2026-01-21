Dal calcio alla corsa: la nuova vita dei gemelli Alessio e Giuliano Bresci

La nuova vita dei gemelli Bresci. Potrebbe sembrare il titolo di un film. Ma Alessio e Giuliano, savonesi classe 1984, non hanno fatto perdere le loro tracce. Anzi, ne stanno lasciando molte per strada. Ovvio, non più con sei o dodici segni impressi dai tacchetti delle scarpe da calcio ma quelle delle calzature da runner.

Volti notissimi del calcio locale savonese e regionale, hanno indossato tante maglie delle squadre dilettantistiche della nostra provincia. Tanti successi sul campo per due giocatori che poi hanno anche intrapreso la carriera da allenatori. Giuliano è stato nello staff della Cairese mentre Alessio aveva centrato nell’immediato post Covid una storica promozione in Prima Categoria con la Priamar Liguria. Sembravano in ascesa a livello di tecnici ma poi una nuova passione ha preso il sopravvento. Con un denominatore comune: affrontarla insieme.

E i primi risultati nel mondo della corsa iniziano a vedersi. Lo scorso weekend, insieme ai compagni Mattia Stazi e Raffaele Caramiello, si sono classificati al secondo posto nella maratona a staffetta corsa a Portofino.

“Se ci manca il calcio? – commentano – No, siamo sinceri. Questi nuovi stimoli hanno riacceso il nostro amore per lo sport. Ci entusiasmo l’esserci messi in discussione. Abbiamo scoperto strada facendo (e non ci poteva essere espressione migliore) di amare questa disciplina. Come quando giocavamo, ci nutriamo di obiettivi!”.