Da “Impegno x Finale” critiche alla passerella di San Donato: “Nessun operaio da 10 giorni”

Finale Ligure. Da “Impegno x Finale”, con un comunicato congiunto del Gruppo di Minoranza di Guzzi, Geremia, Brichetto e Montanaro, piovono critiche alla passerella di San Donato.

“L’intervento in oggetto è stato progettato, finanziato ed autorizzato dalla precedente amministrazione e l’inizio lavori sarebbe dovuto esserci ad ottobre 2024. Addirittura la precedente amministrazione aveva chiesto ed ottenuto 250 mila euro da Regione Liguria come co-finanziamento (importo complessivo di circa 800 mila euro)”, hanno spiegato.

“A quasi 2 anni dall’insediamento la nuova Amministrazione Berlangieri non è riuscita a far partire neppure questo intervento, nonostante fosse già tutto pronto, nei tempi e nei modi più opportuni. Il nuovo progetto, previsto totalmente rialzato a livello Aurelia, è stato fortemente voluto dalla maggioranza Frascherelli dopo che il primo intervento del 2008 (voluto dalla Giunta Richeri dove erano presenti sia Berlangieri sia Luzi come assessori) si era dimostrato fallimentare avendo avuto molteplici problemi e necessità di innumerevoli risorse economiche per le manutenzioni e ricostruzioni”, hanno proseguito.

“L’intervento di ricostruzione prevede un periodo di cantiere che supera i 6 mesi quindi giocoforza dovrebbe essere avviato a fine stagione estiva (appunto ottobre 2024 come sarebbe stato nei programmi della nostra lista Guzzi Sindaco) per non impattare negativamente sulla primavera/estate, sia per non danneggiare le attività balneari del tratto in questione, sia per arrecare meno disagio possibile a residenti e turisti”.

“Ed invece ecco un inizio a febbraio 2026, con la Pasqua tra 2 mesi ed una stagione subito messa a rischio disagio da questa scelta scellerata. Ed oltre al danno ecco la beffa: cantiere allestito, semaforo installato e tutto fermo da 10 giorni. Disagi inutili e pericoli creati senza un reale inizio. La presa in giro è davvero completa” conclude la nota della minoranza”, hanno concluso da “Impegno x Finale”.