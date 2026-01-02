Cultura, creatività e lettura: Borghetto Santo Spirito apre il 2026 con due eventi

Borghetto S.S. Il Comune di Borghetto Santo Spirito propone per lunedì 5 gennaio un doppio appuntamento culturale rivolto a pubblici diversi, con iniziative dedicate ai bambini e agli amanti della lettura, in programma tra la Biblioteca comunale e la Sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, in Piazza Libertà.

Il primo appuntamento è in Biblioteca, alle ore 16.00, con il laboratorio creativo gratuito per bambini dai 6 anni dal titolo “Nella calza”. Un’attività pensata per stimolare fantasia e creatività dei più piccoli in un contesto educativo e coinvolgente.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere in Biblioteca o telefonando al 0182 973016 o tramite mail a biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it.

Alle ore 16.15, presso la Sala Polivalente, si terrà la presentazione del libro “L’Arte di perdersi – Storia dei miei traslochi” – Bompiani Editore, introdotta da Graziella Frasca, da sempre voce della scena culturale locale, che dialogherà con l’autrice Lia Piano, esplorando le storie che ci accompagnano nei nostri spostamenti e nella vita.”

Nel suo libro, Lia Piano racconta con ironia, sensibilità e profondità la storia di una donna alle prese con i molteplici significati della parola “casa”: dalle residenze fisiche in cui ha vissuto, ai luoghi interiori dove si radicano ricordi, affetti e scelte di vita. La protagonista, dopo aver ereditato inaspettatamente una grande casa ligure da una zia con cui il rapporto è sempre stato difficile, si trova a gestire traslochi reali e simbolici, ristrutturazioni, incontri nuovi e occasioni di riscoperta personale. Attraverso una prosa vivace e riflessiva, il romanzo esplora come ogni cambiamento spaziale sia anche un modo per perdersi e ritrovarsi, mettendo in scena la fragilità, le aspirazioni e l’ironia di una donna che impara a riconoscere nel viaggio tra differenti abitazioni la costruzione di sé stessi e di ciò che chiamiamo “casa”.

“Con questi due appuntamenti di inizio 2026 vogliamo offrire alla cittadinanza un pomeriggio dedicato alla cultura in tutte le sue forme, coinvolgendo sia i più piccoli, che il pubblico adulto. La Biblioteca e la Sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina diventano spazi vivi, aperti e accessibili, capaci di favorire partecipazione e incontro”, così l’assessore alla Cultura e al Turismo Carolina Bongiorni.