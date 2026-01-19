Cross country, ad Albenga tornano i campioni della mountain bike

Albenga. Primo weekend di marzo, la grande mountain bike mondiale torna ad Albenga. È ormai tradizione per la città ingauna accogliere i grandi nomi della mountain bike, molti dei quali scelgono primo l’XCO Coppa Città di Albenga per esordire ad alto livello in previsione della Coppa del Mondo e dei grandi eventi titolati. Basti pensare che lo scorso anno la gara ligure ha visto il trionfo del pluricampione olimpico e mondiale Nino Schurter, lo svizzero all’ultimo anno della sua incomparabile carriera.

Dal 6 all’8 marzo Albenga sarà “l’ombelico del mondo”, come cantava Jovanotti: al sabato le gare assolute, alla domenica le prove giovanili, valide per il campionato italiano di società e quelle amatoriali. L’XCO Coppa Città di Albenga sarà anche la seconda tappa dell’Italia Bike Cup, il circuito internazionale che raggruppa i principali eventi di cross country del calendario italiano.

Teatro della gara il percorso permanente di Campochiesa, diventato ormai un’icona della mountain bike italiana, frequentato dagli appassionati in ogni periodo dell’anno. Il circuito misura 4,8 chilometri per un dislivello di 83 metri, con molti tratti tecnici che richiedono anche ottime capacità di guida.

Al sabato inizio delle gare alle 9:15 con gli Juniores, impegnati nell’unica tappa italiana delle Uci Junior Series, alle 11:15 la prova per Under 23, alle 13:15 tutte le categorie femminili e alle 15:15 la prova Elite maschile. Alla domenica alle 9:00 la prova amatoriale, dalle 10:15 il via alle gare per Esordienti e Allievi.

Già aperte le iscrizioni, al costo di 30 euro per le prove assolute e amatoriali e 10 euro per quelle giovanili. Sul sito della società organizzatrice sono disponibili anche tutte le indicazioni per trovare una sistemazione logistica a prezzi convenzionati. Albenga è pronta per un altro grande evento dedicato alle ruote grasse, che farà parlare di sé anche oltre i confini nazionali.