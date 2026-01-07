Costa Crociere, ecco la campagna di comunicazione dedicata all’estate

Liguria. Costa Crociere presenta la nuova campagna di comunicazione dedicata all’estate.

La campagna si inserisce nella strategia globale Sea & Land Wonder Platform, che intende trasformare il concetto di crociera in un’esperienza completa, che unisce le destinazioni sul mare e la scoperta dei territori visitati.

In Italia, la campagna è partita il 28 dicembre e sarà live per 8 settimane su tv, digital e social, con tre soggetti da 15 secondi, dedicati a tre itinerari iconici ed eventi straordinari: dai fiordi norvegesi, con scenari Patrimonio Unesco, alla Grecia, fino all’eclissi totale di sole del 12 agosto 2026 nel Mare delle Baleari, uno dei pochi punti in cui ammirare questo evento eccezionale che ricorre dopo 20 anni e che sarà celebrato con una crociera speciale a bordo di Costa Pacifica.

Oltre alla presenza su Tv e digital, la campagna si espanderà anche nel mondo Dooh (Digital out of home), con formati verticali (Mupi) e pensiline bus.

La campagna – con gli stessi soggetti – è on air in Francia dal 5 gennaio e in Spagna dal 12 gennaio.