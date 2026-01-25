  • News24
Corretti stili di vita: il Liceo Calasanzio di Carcare alla finale nazionale

Un video che affronta il tema dell’educazione al benessere

liceo calasanzio carcare

Carcare. Partenza imminente per il team del Liceo Calasanzio vincitore della selezione provinciale del progetto #correggilostile. Si tratta del Vodcast Contest legato al progetto “UPI Game 2.0 – Correggilostile team” per la promozione di corretti stili di vita.

“Il nostro Liceo ha aderito nel corso del precedente anno scolastico all’iniziativa e inviato il proprio contributo alla fine di maggio, secondo quanto previsto dal progamma” affermano dall’istituto valbormidese.

I ragazzi partecipanti, sotto la supervisione della professoressa Stefania Resio, hanno realizzato un video col quale hanno affrontato il tema dell’educazione al benessere esprimendosi con il loro linguaggio creativo e originale.

“Al rientro dalle vacanze natalizie è arrivata la notizia della selezione del liceo come team savonese vincente di questa fase e, successivamente, l’invito a partecipare alla finale nazionale che si terrà a Roma il 27 gennaio presso l’Auditorium Antonianum; l’Istituto si è al momento aggiudicato un premio consistente in un drone”.

Il progetto “#correggilostile team: insieme per il benessere e l’inclusione” è un programma annuale finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e promosso dall’Unione Province d’Italia, nell’ambito del Programma Nazionale G.A.M.E. UPI 2.0.
L’iniziativa, di respiro nazionale, è finalizzata a supportare le attività realizzate dalle Province italiane per fornire proposte sulla tematica “sport e stili di vita sani”.

“Ci congratuliamo con i nostri studenti e auguriamo loro il meglio per questa nuova avventura romana!” concludono dal Liceo Calasanzio.

