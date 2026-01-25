Corretti stili di vita: il Liceo Calasanzio di Carcare alla finale nazionale

Carcare. Partenza imminente per il team del Liceo Calasanzio vincitore della selezione provinciale del progetto #correggilostile. Si tratta del Vodcast Contest legato al progetto “UPI Game 2.0 – Correggilostile team” per la promozione di corretti stili di vita.

“Il nostro Liceo ha aderito nel corso del precedente anno scolastico all’iniziativa e inviato il proprio contributo alla fine di maggio, secondo quanto previsto dal progamma” affermano dall’istituto valbormidese.

I ragazzi partecipanti, sotto la supervisione della professoressa Stefania Resio, hanno realizzato un video col quale hanno affrontato il tema dell’educazione al benessere esprimendosi con il loro linguaggio creativo e originale.

“Al rientro dalle vacanze natalizie è arrivata la notizia della selezione del liceo come team savonese vincente di questa fase e, successivamente, l’invito a partecipare alla finale nazionale che si terrà a Roma il 27 gennaio presso l’Auditorium Antonianum; l’Istituto si è al momento aggiudicato un premio consistente in un drone”.

Il progetto “#correggilostile team: insieme per il benessere e l’inclusione” è un programma annuale finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e promosso dall’Unione Province d’Italia, nell’ambito del Programma Nazionale G.A.M.E. UPI 2.0.

L’iniziativa, di respiro nazionale, è finalizzata a supportare le attività realizzate dalle Province italiane per fornire proposte sulla tematica “sport e stili di vita sani”.

“Ci congratuliamo con i nostri studenti e auguriamo loro il meglio per questa nuova avventura romana!” concludono dal Liceo Calasanzio.