Contrasto dell’antisemitismo, Vaccarezza (FI): “Finalmente l’Italia come la Liguria”

Liguria. “Oggi, nel giorno in cui si concludono in Senato le audizioni relative a quattro disegni di legge volti alla ricezione formale, nell’ordinamento nazionale, della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), desidero esprimere la mia soddisfazione non soltanto perché tale ricezione, una volta divenuta legge, potrà rappresentare un importante passo in avanti nel contrasto e nella lotta contro ogni forma di antisemitismo, ma anche perché la Liguria, su mia iniziativa, è stata la prima Regione in Italia, il 14 gennaio 2020, con un voto all’unanimità del Consiglio Regionale ad un mio ordine del giorno, a fare propria la definizione redatta dall’IHRA”. E’ quanto dichiara, in una nota, il Consigliere Regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“La definizione operativa dell’IHRA – ricorda Vaccarezza – stabilisce che l’antisemitismo ‘è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Le manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto'”.

“Di fronte alla preoccupante recrudescenza di episodi di intolleranza ed odio antisemita registrati con sempre maggiore frequenza ed intensità in Italia e in Europa – prosegue il Consigliere di Forza Italia – è molto importante che il Parlamento rafforzi gli strumenti legislativi per contrastare tali fenomeni. Questo passo permetterà di identificare con chiarezza le attuali e ramificate forme di odio antiebraico, incluse quelle che si celano dietro la negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele”.

“Sono orgoglioso del fatto che, attraverso il mio ordine del giorno approvato nel 2020, la Liguria abbia fatto in qualche modo da apripista ad un cammino che, nel corso degli anni, anche grazie all’azione dell’attuale Governo, si è irrobustito, alzando difese importanti nei confronti del dilagare di sentimenti ed azioni contro gli ebrei e contro il popolo ebraico. Mi auguro che quanto prima i disegni di legge possano essere approvati dal Parlamento, che nessun partito faccia melina, ed auspico che, come avvenuto in Liguria, su questi temi si possa raggiungere l’unanimità di voto e di intenti da parte di tutte le forze politiche”, conclude Vaccarezza.

“Dopo l’adozione in Regione della definizione IHRA – diventando la prima istituzione italiana ad adottare tale definizione – (tema approvato all’unanimità dal consiglio regionale già il 14 gennaio del 2020) – arriva in Parlamento la definizione internazionale di antisemitismo”. Lo riferisce Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia ricordando che “Amity International Jurists and Lawyers Association” ha espresso pieno sostegno alla presidente dell’UAII – Unione delle Associazioni Italia-Israele – in occasione dell’audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge presentati da Romeo, Gasparri, Scalfarotto e Delrio sul contrasto all’antisemitismo. Sono certo che il Parlamento italiano proceda in modo rapido e determinato verso l’adozione di una cornice normativa chiara e operativa, che: riconosca pienamente la definizione internazionale di antisemitismo, come adottata dall’IHRA; doti istituzioni, scuole, università e autorità giudiziarie degli strumenti interpretativi e formativi necessari a identificare e contrastare fenomeni di odio, discriminazione e delegittimazione. Un provvedimento che mira a rafforzare il sistema democratico contro derive già visibili nel contesto europeo e globale e che tuteli le comunità ebraiche italiane, che sono parte viva e insostituibile della storia, della cultura e delle libertà del nostro Paese”. Lo stesso Invernizzi è in procinto di intraprendere un viaggio istituzionale insieme al consigliere Vaccarezza, da sempre attento a questi temi, verso Israele, per sostenere concretamente la lotta all’antisemitismo e promuovere una convivenza pacifica. Sono orgoglioso di far parte di un’istituzione che, con un atto formale, ha saputo anticipare un percorso oggi riconosciuto anche a livello nazionale, riaffermando il valore della libertà come fondamento irrinunciabile di una società democratica, aperta e rispettosa.