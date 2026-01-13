Crans Montana, minuto di silenzio in Consiglio regionale: la proposta di una commissione sulla sicurezza nei locali

Liguria. Prima di avviare i lavori del Consiglio il presidente dell’Assemblea legislativa Stefano Balleari ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in segno di cordoglio per le vittime dell’incendio, e in particolare per il ligure Emanuele Galeppini, che la sera di Capodanno ha devastato il “Constellation” di Crans Montana.

“Quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, bensì il risultato di troppe persone – ha detto il presidente – che non hanno fatto il loro lavoro, o che pensavano al facile profitto, le cui responsabilità dovranno essere individuate e perseguite”.

Stefano Balleari ha aggiunto: “Al cospetto di questa tragedia, il governo, l’ambasciata e il consolato italiano in Svizzera, la protezione civile e la Nazione tutta, hanno dato una grande risposta fornendo assistenza alle famiglie colpite e dando la propria disponibilità a curare i feriti presso le proprie strutture all’avanguardia come l’ospedale Niguarda di Milano e il Centro Grandi Ustioni del Villa Scassi di Genova”.

“Un senso del dovere – ha sottolineato – che ha dimostrato al mondo, ancora una volta la grande competenza, l’umanità e il senso di appartenenza che il popolo italiano è in grado di esprimere quando è unito”.

La strage e la tragica morte del ligure Emanuele Galeppini hanno evidenziato il tema della sicurezza e del rispetto delle norme nei locali pubblici.

Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano, che annuncia la richiesta di convocare una apposita Commissione per fare luce sulla situazione nella nostra regione.