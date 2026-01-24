Confermata l’allerta gialla per neve sulla Valbormida, attesi vento forte e mareggiate sulla costa

Liguria. Arpal conferma l’allerta gialla neve sui versanti padani di ponente e di levante (Zone D ed E) dalle 18 di oggi alle 7 di domani, domenica 25 gennaio. Si segnala rischio di gelicidio su E occidentale.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Dopo una pausa di cielo sereno e temperature in rialzo, si attendono dal tardo pomeriggio di oggi nuove precipitazioni sulle coste e deboli nevicate all’interno (sulle Zone D ed E). Per oggi ancora venti in rinforzo sulle zone B occidentale e A orientale (centro-ponente) che saranno in esaurimento nel corso della giornata.

Per domani, domenica 25 gennaio, si segnalano mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da sud-ovest a partire dal ponente (Zona A) e poi sul centro e levante (B e C) soprattutto per la prima parte della giornata. In attenuazione nel pomeriggio. Nel corso della giornata di domani, proseguiranno fenomeni precipitativi sparsi anche a carattere di rovescio. Seguire gli aggiornamenti.

Secondo l’avviso di vigilanza, oggi la formazione di un minimo sul Golfo del Leone e il suo movimento verso il Mar Ligure richiama un flusso umido che a partire dal pomeriggio favorisce piogge deboli diffuse sui settori costieri. Nevicate deboli fino a fondovalle su D ed E occidentale. Deboli nevicate su A (Alpi Liguri) ed E orientale (sopra 900-1000 metri). Possibili fenomeni di gelicidio su

zone sensibili di E occidentale. Nel corso della giornata venti fino a forti settentrionali su B orientale ed A occidentale. Mare in aumento a molto mosso.

Domani, domenica 25 gennaio, nelle prime ore della notte ancora deboli nevicate su D ed E in esaurimento nel corso della mattinata. Possibili fenomeni di gelicidio su zone sensibili di E occidentale. A partire dalla mattina fenomeni precipitativi anche a carattere di rovescio specialmente sui settori costieri del centro-levante. Mareggiata a partire da A in rapida estensione su B e C per onda da sud-ovest (periodo 9-10 secondi).

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio qui.

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).