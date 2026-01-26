Concessioni, il sindaco di Borghetto smentisce Legambiente: “Bandi avviati già nel 2025 e per primi in provincia”

Borghetto/Spotorno. Sul tema delle concessioni balneari Borghetto Santo Spirito si era già mosso alla fine del 2025, prima di tutti gli altri Comuni della provincia di Savona. Un dato oggettivo, che vi abbiamo raccontato anche qui su IVG, e che oggi torna centrale nel pieno della polemica esplosa attorno al PUD di Spotorno e alle scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Mattia Fiorini.

Il sindaco Canepa rivendica l’autonomia delle scelte di Borghetto e nega qualsiasi collegamento tra l’avvio dei bandi e le decisioni del Comune di Spotorno. Il primo cittadino, ai microfoni di IVG, smentisce le dichiarazioni di Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria, che in una nota mattutina ha ricondotto l’iniziativa borghettina – avviata già nel dicembre 2025 – agli ultimi sviluppi spotornesi.

Una ricostruzione che il Canepa respinge senza mezzi termini: “Negli ultimi giorni, in tema di concessioni demaniali, leggo molti interventi da parte di alcune persone che parlano di me o degli atti del mio Comune senza che queste persone abbiano mai parlato con me o con i miei uffici e, oltretutto, viste le dichiarazioni rilasciate, senza aver mai letto gli atti, senza avere cognizione del contesto in cui sono maturati e in quale lasso temporale”, esordisce Canepa.

Il sindaco entra quindi nel merito dell’iter amministrativo, ricordando date e passaggi precisi: “In realtà, i bandi per le concessioni demaniali marittime di Borghetto sono stati avviati con determina del Responsabile del 12/12/2025 che dava seguito alla Delibera di indirizzo della Giunta Comunale nr.95 del 20/08/2025. Giova ricordare che in allora, per dovere di informazione, delle numerose impugnative di AGCM, se ne era discussa una sola al TAR in cui il Comune ne era uscito vittorioso”.

Un chiarimento che assume anche il valore di una risposta indiretta al sindaco di Spotorno, intervenuto nelle scorse ore sullo stesso tema. Al di là delle polemiche e degli schieramenti, la scadenza del 2027 per le concessioni è la stessa per tutti, ma le strategie messe in campo dai due Comuni seguono percorsi diversi, così come diverse sono le appartenenze politiche dei due primi cittadini.

In vista dell’assemblea pubblica sul PUD in programma mercoledì prossimo, la vicenda delle concessioni balneari a Spotorno ha ormai travalicato i confini locali, assumendo una dimensione nazionale. Oltre a Legambiente e ad alcune forze del centrosinistra, tra cui PD e AVS, a sostegno del sindaco Fiorini sono intervenuti anche esponenti noti del mondo dello spettacolo e della divulgazione, da Alessandro Gassman a Mario Tozzi, con prese di posizione affidate ai social.

Canepa, infine, rivendica il primato della sua amministrazione: “Al di là delle varie ricostruzioni faziose e populiste degli ultimi giorni, resta oggettivo il fatto che Borghetto sia stato il primo Comune della provincia ad avviare le gare pubbliche già da dicembre 2025 senza che vi fossero imposizioni o atti esecutivi a suo carico e dopo un lungo percorso in cui non sono mancati confronti con le associazioni di categoria. É altrettanto oggettivo che, verosimilmente, per la prossima stagione balneare, Borghetto potrebbe essere l’unico Comune con nuove concessioni legittime”, conclude il sindaco.