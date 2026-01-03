Concerto dell’Epifania ad Alassio, musica e solidarietà per ABEO Liguria

Alassio. La FIDAPA BPW – Sezione di Alassio invita la cittadinanza a partecipare al Concerto dell’Epifania, in programma domenica 4 gennaio alle ore 20.30 presso l’ex Chiesa Anglicana di Alassio, in via Adua.

Protagonista della serata sarà Nando Rizzo, che si esibirà in “4D”, un viaggio musicale attraverso le canzoni di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabrizio De André e Pino Daniele, quattro grandi protagonisti della musica italiana.

L’evento, realizzato con il supporto del Lions Club Alassio “Baia del Sole” e del Comune di Alassio – Assessorato al Volontariato, ha una forte finalità solidale: l’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto a ABEO Liguria ODV.

ABEO Liguria collabora con l’Ospedale Gaslini di Genova per sostenere concretamente le famiglie che arrivano da fuori città e che affrontano il difficile percorso della malattia oncologica dei propri figli, offrendo accoglienza, supporto e vicinanza in un momento di grande fragilità ma anche di speranza.

Un appuntamento che unisce musica di qualità e beneficenza, nel segno della solidarietà e dell’impegno sociale. La FIDAPA di Alassio rivolge a tutti un caloroso invito: vi aspettiamo numerosi per condividere una serata di emozioni e fare del bene insieme.