Con un cappotto rubato addosso, sottrae il tablet ad una passeggera su un treno: arrestato dalla Polizia a Savona

Savona. La Polizia Ferroviaria, lo scorso 13 gennaio, ha tratto in arresto un cittadino straniero che, a bordo di un treno intercity in arrivo da Genova nello scalo ferroviario di Savona, con destrezza ha rubato il tablet ad una passeggera.

La donna, accortasi dell’accaduto, ha cercato di riappropriarsi del computer, ma è stata spintonata dall’uomo, che è scappato di corsa lungo le carrozze del convoglio. Personale di FS Security, presente a bordo, allertato dalle urla della rapinata, lo ha rincorso e lui si è nascosto nella toilette di uno scompartimento.

Pochi istanti dopo il treno è arrivato in stazione a Savona e lì gli agenti della Polizia Ferroviaria lo hanno bloccato, recuperando il tablet da lui occultato nel cestino dei rifiuti della toilette in cui si era nascosto.

La persona fermata, all’atto del controllo, indossava anche un cappotto precedentemente rubato ad altro passeggero, infatti nelle tasche del capo d’abbigliamento erano presenti i documenti della vittima del furto.

Il rapinatore è stato quindi arrestato e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Savona, a seguito di rito direttissimo, oltre alla convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare della presentazione alla P.G.