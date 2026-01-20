Con Lene l’energia diventa un servizio quotidiano, semplice e agile

C’è un nuovo modo di vivere l’energia, e somiglia sempre di più a quello con cui oggi gestiamo ogni altro aspetto della nostra vita quotidiana. Niente burocrazia, nessuna attesa, nessuna barriera. È in questa direzione che si muove Lene, la Digital Company del Gruppo Enel nata nel 2025 per offrire una gestione dell’energia domestica completamente ripensata: essenziale, autonoma, accessibile.

Lene non è la versione digitale di un operatore esistente, ma un progetto costruito da zero per rispondere alle abitudini delle famiglie. Tutto avviene online, in pochi click e senza passaggi superflui.

Attivare una fornitura richiede meno di tre minuti e può essere fatto da qualsiasi dispositivo. Una volta completata l’adesione, l’utente ha accesso a una piattaforma intuitiva che permette di controllare bollette, dati contrattuali e assistenza, in totale autonomia.

L’esperienza digitale non è un’aggiunta, ma il cuore del servizio. Non esistono sportelli fisici, non servono documenti cartacei e non è previsto alcun contatto telefonico obbligato: Lene nasce proprio per eliminare tutte quelle complicazioni che da anni appesantiscono il rapporto con i fornitori tradizionali.

Anche sul piano delle offerte, la scelta è netta: Lene si rivolge solo ai clienti domestici, con tariffe trasparenti, linguaggio accessibile e nessuna clausola nascosta. Tutto è formulato per essere comprensibile fin da subito, senza tecnicismi o note a piè di pagina da decifrare.

Il servizio clienti segue la stessa logica. L’assistenza è interamente digitale, disponibile attraverso chat e altri canali smart. Un sistema di intelligenza artificiale permette di ottenere risposte immediate alle domande frequenti, mentre per esigenze più specifiche è sempre possibile parlare con un operatore, senza cambiare piattaforma né attendere minuti interminabili in linea.

A rendere Lene un progetto credibile e concreto è anche il contesto in cui nasce: il sostegno del Gruppo Enel garantisce un’esperienza industriale consolidata, una visione a lungo termine e una solidità che pochi altri operatori digitali possono vantare. Su queste basi si innesta una proposta che coniuga tecnologia e usabilità, precisione operativa e semplicità comunicativa.

Al centro della filosofia del brand ci sono principi chiari. L’affidabilità è il punto di partenza. La semplicità è la bussola che guida ogni interazione. La velocità si traduce in attivazioni istantanee e risposte rapide. L’innovazione è continua, con strumenti digitali in costante evoluzione. E la trasparenza non è una promessa, ma una pratica quotidiana che permea ogni fase dell’esperienza utente.

Lene propone un cambio di prospettiva: non si limita a semplificare un processo esistente, ma lo riscrive da zero per restituire controllo, chiarezza e autonomia ai clienti. In un settore spesso percepito come distante, offre una gestione dell’energia coerente con lo stile di vita digitale, fluido e dinamico dei nostri giorni.