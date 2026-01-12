Comuni montani, Natale e Nasuti (PD): “Taglio del 20 per cento, la Regione lo dica ai sindaci e ai cittadini delle realtà escluse”

Liguria. “Il vicepresidente Piana festeggia il taglio del 20 per cento dei Comuni montani liguri: se non fosse una questione terribilmente seria, certe dichiarazioni meriterebbero soltanto una sonora risata. Piana deve chiarire fino in fondo qual è la sua posizione: è d’accordo o no con la decisione assunta dal Governo? Ritiene corretti i parametri applicati? Si è confrontato davvero con le amministrazioni locali interessate? E soprattutto: l’ANCI è stata coinvolta come protagonista di questo percorso decisionale?”.

Così Davide Natale, segretario PD Liguria, e Gianluca Nasuti, responsabile enti locali segreteria PD Liguria, commentano la nuova classificazione dei Comuni montani presentata dall’assessore Piana.

“Piana dica se la nuova classificazione risponde davvero alle esigenze reali della Liguria oppure è solo un modo per escludere Comuni, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di risorse, servizi e opportunità di sviluppo”.

“A nostro giudizio siamo di fronte all’ennesima scelta verticistica e centralistica che la Lega e questo Governo hanno messo in campo. Da tempo sosteniamo che fosse necessario aprire un confronto trasparente e serio per definire in modo coerente quali Comuni possano essere considerati montani e quali no. Questo confronto non c’è stato. Per questo il nostro impegno continuerà: quanto emerge oggi è l’ennesima scelta pasticciata che rischia di danneggiare territori che garantiscono un presidio fondamentale”.

“L’abbandono di queste aree avrebbe conseguenze gravi non solo per chi ci vive, ma per l’intera regione” concludono gli esponenti Dem.