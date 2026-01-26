Competenze digitali, un nuovo corso serale all’IIS “Federico Patetta” di Cairo

Cairo Montenotte. In un contesto in cui le competenze digitali sono sempre più centrali nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana, l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” lancia un nuovo corso serale dedicato alla formazione informatica, aperto a studenti, lavoratori e cittadini interessati ad aggiornare le proprie conoscenze.

Il corso, che prenderà avvio a febbraio 2026 al raggiungimento di almeno 16 iscrizioni, prevede 15 lezioni settimanali della durata di due ore, con incontri programmati ogni mercoledì dalle 17.15 alle 19.15, al costo totale di 200 euro. Il percorso formativo è progettato per fornire competenze digitali concrete e immediatamente spendibili, attraverso attività pratiche, materiali di approfondimento e contenuti adattati alle esigenze dei partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli standard ICDL – International Certification of Digital Literacy, promossi da AICA, riferimento nazionale per la certificazione delle competenze informatiche. Un’opportunità formativa che mira a favorire l’alfabetizzazione digitale e a rafforzare la preparazione professionale in un settore in continua evoluzione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo icdl@patettacairo.edu.it