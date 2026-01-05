Colpo al cardiopalma a Celle Ligure, il Ligorna vince e vola in testa. Saracco: “Quei tre minuti shock non ci hanno steso”

Celle Ligure. Il Celle Varazze va vicino all’impresa ma si ferma sul più bello. All’Olmo Ferro passa il Ligorna per 3 a 2. Una sconfitta amara per la savonese, che viene rimontata dopo una grande reazione nella ripresa. I genovesi escono invece con tre punti pesantissimi che valgono l’aggancio al Vado in testa alla classifica.

Il presidente del Ligorna Alberto Saracco parte dall’analisi della gara. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima. Dopo la pausa ci sono sempre tante incognite, sia su di noi sia sugli avversari”. Il Ligorna approccia meglio e chiude avanti il primo tempo. “Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo”.

La gara cambia a inizio ripresa. Il Celle Varazze trova due gol in pochi minuti e riapre tutto. “Nel secondo tempo abbiamo vissuto tre minuti shock. Abbiamo preso due reti che avrebbero potuto stendere anche un toro dal punto di vista psicologico”. La savonese prende fiducia e spinge. Il Ligorna però reagisce. “Ci siamo messi a posto, abbiamo continuato a giocare e alla fine il gol decisivo è arrivato in modo meritato”.

Una vittoria che pesa anche per l’ambiente. “È sempre bello vincere. Oggi c’erano tanti allenatori del settore giovanile e molti sostenitori. Gente che tiene a questa società. Siamo molto soddisfatti”.

Lo sguardo si sposta sulla classifica e sul primato condiviso con il Vado. “È una grande soddisfazione. Il Vado ha costruito una squadra molto forte ed è la squadra più forte del campionato. Anche noi però siamo forti e come società abbiamo fatto tutto il possibile per crescere”. Saracco frena l’entusiasmo. “Non c’è alcun obbligo di vincere il campionato. Dobbiamo giocare sereni. Sono gli altri che devono vincerlo”.

Il presidente sottolinea la forza del gruppo. “Questo è un gruppo sano e serio. Ragazzi che si mettono a disposizione anche se non stanno bene o entrano pochi minuti. La vera forza è il gruppo squadra”.

Numeri importanti per il Ligorna, ma piedi ben saldi a terra. “Il cammino è importante ed è frutto di continuità e lavoro. Siamo solo a metà stagione. È alla fine che si tirano le somme”.