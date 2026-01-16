Coldiretti Liguria a Strasburgo con imprenditori e produttori: “No ad accordi senza reciprocità che penalizzano territori e cittadini”

Liguria. Coldiretti Liguria parteciperà alla mobilitazione nazionale e europea in programma martedì 20 gennaio a Strasburgo, davanti alla sede del Parlamento Europeo, per dire “basta a scelte che mettono a rischio il futuro dell’agricoltura europea e delle sue eccellenze territoriali”.

Una delegazione ligure di imprenditori agricoli e produttori sarà presente fin dalle ore 9.00 a Place de Bordeaux, pronta a “far sentire la propria voce al fianco di agricoltori provenienti dal resto d’Europa, per difendere il reddito agricolo, la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei cittadini”.

“Non possiamo accettare accordi commerciali come il Mercosur”, sottolinea Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, che aprono le porte a prodotti ottenuti senza il rispetto degli stessi standard sanitari, ambientali e sociali richiesti ai nostri agricoltori. È una concorrenza sleale che colpisce duramente le imprese agricole liguri e mette a rischio filiere strategiche per il nostro territorio”.

La Liguria sarà a Strasburgo per rappresentare e difendere le proprie principali filiere agricole, dal florovivaismo all’olio extravergine di oliva, dalle produzioni orticole di qualità fino alle eccellenze tipiche che caratterizzano l’agricoltura regionale.

“Importare cibo prodotto con regole completamente diverse, spesso legate anche allo sfruttamento del lavoro minorile”, aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale di Coldiretti Liguria, “è un’ingiustizia non solo verso gli agricoltori, ma verso l’intera collettività. Difendere l’agricoltura significa difendere la salute dei cittadini, l’ambiente che ci circonda, il lavoro dei produttori italiani e liguri, e l’identità dei nostri territori”.

La mobilitazione di Coldiretti, anche a livello regionale, continuerà finché non arriveranno risposte chiare dalle istituzioni europee, per fermare politiche che rischiano di compromettere il modello agricolo europeo e il futuro delle imprese agricole liguri.