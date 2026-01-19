Circolo Scherma Savona: Axel Marcone trionfa al Trofeo Marzocco

Savona. Axel Marcone, fiorettista di 9 anni di età, ha vinto la terza prova del Trofeo Marzocco a Firenze, conquistando così la classifica generale del circuito delle tre prove disputate tra Pisa, Siena e, appunto, Firenze.

Nelle gare precedenti il giovane schermidore del Circolo savonese aveva ottenuto un primo posto a Pisa ed un secondo a Siena e con la vittoria di questo weekend a Firenze ha trionfato nettamente nella classifica generale.

Il Trofeo in questione da sempre è una vetrina molto interessante nel panorama schermistico giovanile, che vede al via le migliori giovani promesse del centro e nord Italia.

“Axel – ci riferisce il Maestro Santoro – pur essendo ancora molto giovane è un bambino molto attento e responsabile, che frequenta la nostra palestra con costanza e assiduità ma soprattutto ha sempre tanto desiderio di combattere con i propri compagni, anche quelli più grandi di lui. Si vede proprio che si diverte e non vorrebbe mai finire l’allenamento. Ce ne fossero!”.