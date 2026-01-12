Cimitero Finalmarina, nuovo progetto per la riqualificazione del sottopasso

Finale Ligure. Nuove segnalazioni sulle criticità per l’accesso al cimitero di Finalmarina. Da tempo i residenti chiedono una modifica e un intervento in merito alla sicurezza dell’attraversamento sulla via Aurelia, nel tratto confinante con il comune di Borgio Verezzi.

In passato le richieste da parte della cittadinanza non sono certo mancate, anche in riferimento alla zona di sosta per auto e veicoli. La questione era approdata in Consiglio comunale con una interpellanza del gruppo di minoranza “Impegno X Finale”.

Ecco il racconto di una lettrice: “Frequento settimanalmente il cimitero di Finalmarina, affacciato sul mare al confine con il comune di Borgio Verezzi. Ad oggi non esiste modo di raggiungere la sua entrata senza rischiare davvero la vita dovendo oltrepassare per forza l’Aurelia, che in quel punto non prevede alcun attraversamento pedonale e presenta un limite di velocità di 70 km/h”.

“Esiste in effetti un sottopasso che eviterebbe l’attraversamento, ma in questo caso bisogna tenere conto delle ondate, la scala di accesso è completamente disancorata e corrosa dalla salsedine e nel tunnel ci sono feci di varia origine. Probabilmente per questi motivi alcuni mesi fa l’amministrazione comunale ha chiuso questo accesso, ma non ha previsto alternative se non l’attraversamento dell’Aurelia” conclude.

Sul tema è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco, che ha precisato: “L’amministrazione comunale ha portato avanti un progetto che prevedeva l‘attraversamento con strisce pedonali e segnaletica di riferimento, ma è stato bocciato da Anas dopo una fase di interlocuzione tecnica”.

“Quindi, nell’ambito del pacchetto di interventi per la riqualificazione dei cimiteri comunali (con uno stanziamento complessivo di 500mila euro), abbiamo affidato ad un pool di esperti una nuova progettazione per rifare in sicurezza il sottopasso (ora inagibile) e garantire l’accesso all’area cimiteriale”.

“E’ chiaro che il nuovo sottopasso dovrà comunque sottostare alle misure di Protezione civile in caso di allerte meteo, mareggiate e/o altri eventi meteorologici. Ad ora considerata la competenza del tratto da parte di Anas e del fatto che stiamo parlando di un’area che si affianca al medesimo tracciato ferroviario, altre soluzioni non ci sono” conclude l’assessore finalese.