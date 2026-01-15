Ceriale riscopre la sua storia: ecco il libro di Francesco Demichelis

Ceriale rinnova la sua vocazione per la cultura e gli eventi letterari con altri appuntamenti in questo inizio 2026. Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 17:30, la Sala Polivalente “Francesco Fizzotti” di via Primo Maggio ospiterà un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire le radici economiche e sociali della comunità con la presentazione ufficiale del libro “Ceriale 1814-1900: Note storiche – Economiche – Statistiche”, opera postuma o curata sulla base delle ricerche di Francesco Demichelis.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ceriale e dalla Biblioteca Civica “Agostino Sasso”, si inserisce nel quadro delle iniziative del “Centro per il libro e la lettura – Città che legge”. Il volume analizza quasi un secolo di storia locale, partendo dalla Restaurazione fino alla fine dell’Ottocento, offrendo uno spaccato inedito sulla crescita della città attraverso dati statistici e documenti d’archivio.

La serata sarà introdotta e coordinata da Gerry Delfino, figura di spicco della cultura locale. Il dibattito vedrà inoltre la partecipazione di due relatori d’eccezione: Mario Baucia e Mario Moscardini.

I due studiosi approfondiranno i temi trattati nell’opera, evidenziando l’importanza di tali studi per la comprensione dell’identità territoriale del ponente ligure.

La pubblicazione ha beneficiato del supporto della Fondazione De Mari CR Savona, a testimonianza del valore scientifico e divulgativo del progetto. Il libro si divide in due parti (come visibile dalle bozze di copertina), segno di una ricerca densa e minuziosa che promette di diventare un punto di riferimento per gli storici locali e i cittadini appassionati.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire come Ceriale si è trasformata nel corso del XIX secolo.