Il Ceriale riparte dalla Sestrese, Mambrin avvisa: “Voglio un 2026 diverso, dobbiamo tornare a stupire”

Il girone di ritorno del campionato di Promozione entra nel vivo e per il Ceriale è tempo di risposte. La Prima Squadra biancoblu, ferma a 10 punti e al quattordicesimo posto in classifica, si prepara a ripartire dalla trasferta di domenica 11 gennaio sul campo della Sestrese.

Mister Marco Mambrin guarda avanti con realismo. “Sarà un girone di ritorno impegnativo e difficile. Tante squadre hanno fatto mercato. Noi contiamo di recuperare i ragazzi che hanno avuto problemi fisici. In questo periodo si sono allenati bene e si faranno trovare pronti”.

La ripresa del campionato mette subito di fronte un avversario di valore. “La Sestrese è una squadra forte, con valori importanti. La nostra salvezza passa anche da trasferte difficili, soprattutto genovesi. Dobbiamo andare a fare punti. Sarà dura, ma ci dobbiamo provare”.

Il tecnico chiede un cambio di mentalità. “Non è stato un 2025 semplice, con qualche parentesi positiva, si, ma comunque voglio un 2026 diverso. Serve un impegno differente. Dobbiamo tornare a essere quel Ceriale che stupiva un po’ tutti. Non una squadra tranquilla nella sua routine. Questo vale per tutti, mister, staff, ragazzi e società”.

La sconfitta dell’ultima giornata, il 2-1 sul campo del Savona, ha interrotto una serie positiva. Mambrin analizza. “Venivamo da un buon trend, fermato da una sfida difficile. Il Savona è una squadra importante e ha capitalizzato anche in inferiorità numerica. Ora dobbiamo ripartire. Serviranno tanti risultati utili e buone prestazioni, come quella di Masone, per arrivare alla salvezza che il Ceriale merita”.

Infine un passaggio sulla serenità dell’ambiente. “La società ci ha sempre appoggiato e la ringrazio. Forse il problema è l’eccesso di tranquillità. Qui si lavora bene, ma questa serenità deve trasformarsi in sensazioni positive in campo. Non in rilassatezza, perché contro avversari agguerriti non aiuta”.

Il Ceriale riparte così dalla Sestrese, con l’obiettivo di muovere una classifica che oggi vede i biancoblu a 10 punti, in piena zona playout, alla ricerca di quel cambio di passo invocato dal proprio allenatore.