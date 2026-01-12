Ceriale, punto importante contro la Sestrese. Mambrin: “Avversario che temevamo e rispettiamo molto”

Borzoli. Punto importante per il Ceriale conquistato in casa della Sestrese. Al “Piccardo” finisce 1-1 con le reti di Renda e Traverso.

Mister Mambrin ha commentato così ai microfoni del club biancoblù: “È un avversario che temevamo e che rispettiamo molto: un buon mister, che conosco e che conosciamo. Quindi il punto è un buon punto. Sulla superiorità numerica, non sempre dieci contro undici matematicamente porta al vantaggio o alla vittoria“.

Fare gol e subirne uno a stretto giro, una situazione capitata diverse volte ai cerialesi: “È qualcosa su cui dobbiamo lavorare tanto, perché effettivamente accade abbastanza spesso che ci sia quel secondo, non di rilassatezza, ma forse di minore concentrazione o minore attenzione in alcuni dettagli. Oggi perdiamo una palla in ripartenza e, a sua volta, la Sestrese riparte ancora e ci fa un gol molto difficile da evitare, ma perché ce lo siamo creati noi. Abbiamo sofferto in alcuni tratti della partita, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Dobbiamo lavorare in settimana, noi dello staff, per evitare che questo accada di nuovo”.

“Paradossalmente il rammarico vero sono i tre punti mancati contro il Bragno, ma quelli ormai sono andati e non bisogna più pensarci – continua -. Le partite in casa devono diventare una zona dove andiamo a dominare il gioco, a imporre il nostro gioco e il risultato. Dobbiamo lavorare come matti perché questo succeda”.

“Ho detto ai ragazzi che ci fanno tanti complimenti, che la classifica è bugiarda, ma in realtà la classifica è questa. Apprezziamo i complimenti, ma finché perdiamo e ci fanno i complimenti va tutto bene solo a parole. Io voglio che gli avversari si arrabbino contro di noi e dicano che abbiamo vinto immeritatamente, ma che alla fine abbiamo vinto noi. Lavoreremo per questo, a partire dalle prossime partite che saranno molto importanti”.