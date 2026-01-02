Ceriale ospita il concerto di Aleandro Baldi: appuntamento sabato 3 gennaio in Duomo

Ceriale. Il nuovo anno nella Riviera di Ponente si apre all’insegna della grande musica d’autore. Domani sera, sabato 3 gennaio, il Duomo di Ceriale ospiterà un evento di particolare prestigio: il concerto di Aleandro Baldi, in programma alle 21 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

L’artista toscano, amatissimo dal pubblico italiano e vincitore del Festival di Sanremo nel 1992 (nella categoria Nuove Proposte) e nel 1994, porterà la sua sensibilità e i suoi successi storici in una cornice suggestiva e raccolta come quella della chiesa parrocchiale cerialese.

La serata promette di essere un viaggio emozionante attraverso il repertorio di Baldi, caratterizzato da melodie intense e testi profondi che hanno segnato la musica leggera italiana degli anni ’90.

Quello di Aleandro Baldi on un ritorno perché la sua musica non ha mai smesso di emozionare ma un nuovo progetto che ha l’energia e la profondità dei suoi lavori più ispirati, Aleandro Baldi, due volte vincitore a Sanremo, cantautore tra i più amati dal pubblico è su tutte le piattaforme e in radio con il nuovo album “La Sintonia”.

“La sintonia è quella connessione profonda e naturale che si crea tra due persone quando si capiscono senza bisogno di troppe parole. È un’armonia spontanea fatta di gesti, silenzi e intuizioni condivise”. Sintonia che Baldi ha ritrovato in questo bellissimo momento che sta attraversando, un presente artistico e poetico in cui è riuscito a tirare fuori il meglio della sua creatività, affidando le emozioni, come sempre, a musica e parole.

“L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali del calendario di eventi proposto dalla nostra amministrazione, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di ascoltare dal vivo un interprete capace di unire tecnica vocale e grande umanità” affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.