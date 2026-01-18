Ceriale, incendio in un seminterrato: intervento dei vigili del fuoco

Ceriale. Questa mattina, poco dopo le ore 10, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti a Ceriale per un incendio sviluppatosi nei locali sottostanti un negozio, situato lungo la via Aurelia.

Giunti tempestivamente sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare le fiamme in pochi minuti e a mettere rapidamente in sicurezza l’area interessata.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di un’intercapedine, probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato dal piano stradale e finito, attraverso le grate di aerazione, nei locali sottostanti.

A supporto delle operazioni è intervenuta anche un’autobotte di rincalzo, sempre proveniente dal distaccamento di Albenga.

Non si registrano feriti né persone intossicate. I locali sono stati messi in sicurezza e l’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.