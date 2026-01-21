  • News24
Ceriale fermato al “Merlo”, la Sampierdarenese passa 0-2. Pittaluga: “Campo difficilissimo, sono tre punti d’oro”

Successo pesante per i genovesi che salgono in classifica, passo falso per il Ceriale dopo le ultime buone prove

Ceriale. La Sampierdarenese espugna il “Merlo” e supera il Ceriale per 2-0. Tre punti importanti per i genovesi, più concreti nei momenti chiave della gara.

Nel post partita mister Roberto Pittaluga evidenzia le difficoltà del match: “Era un campo difficilissimo. Temevamo molto questa trasferta anche perché era un mese che non giocavamo. Alla fine sono tre punti d’oro”.

Una gara preparata con attenzione, contro una squadra in crescita. La Sampierdarenese ha lasciato palleggio, restando però compatta.

Il tecnico guarda anche al percorso: “È una partita importantissima. Ci aspettano tre partite altrettanto difficili. Fare risultato qui era fondamentale”.

Scelte premiate sul campo. “Li abbiamo lasciati giocare, ma con le giuste misure. In contropiede siamo ripartiti spesso facendo male. Il risultato è corretto”, conclude Pittaluga.

Una vittoria che porta la Sampierdarenese in una zona di classifica più tranquilla. Per il Ceriale arriva uno stop che rallenta la risalita.

