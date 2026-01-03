Ceriale. Nonostante una temperatura esterna che segnava appena 9.8°C, il calore dell’entusiasmo ha travolto la spiaggia di Ceriale per l’annuale edizione del Cimento invernale. Ben 169 partecipanti hanno risposto all’appello tuffandosi in mare, che oggi faceva registrare una temperatura di 13.8°C.

L’evento si conferma una festa transgenerazionale, capace di unire veterani del mare e giovanissime promesse. A guidare la carica dei “senior” sono stati Ginetto Trevia, 77 anni, arrivato dalla vicina Loano, e Flavia Porro, che a 83 anni ha portato con orgoglio i colori di Torino fin dentro le onde gelate.

Dall’altra parte del cronometro, l’energia dei più piccoli ha incantato il pubblico: i premi per i più giovani sono andati a Fabrizio (7 anni) da Cuneo e a Edoardo (originariamente indicato di 9 anni, ma affiancato dal record di Fabrizio), mentre tra le bambine si è distinta la piccola Emma, 8 anni, proveniente da Giaveno.

Il premio per il gruppo più numeroso è andato ai “Nuotatori del Tempo Avverso” di Genova, una compagine ormai storica che non manca mai di portare colore e goliardia alle manifestazioni liguri.

Tra Torino, Cuneo, Genova e l’entroterra piemontese, il Cimento di Ceriale si conferma non solo una prova di coraggio sportivo, ma un importante momento di aggregazione turistica capace di animare la costa anche in pieno inverno.

“Un’altra ciumba nel segno della tradizione, un successo di partecipanti e di pubblico presente sul nostro litorale per assistere al tuffo in mare. Oltre ai Bagni Ceriale, uno speciale ringraziamento a tutte le associazioni cittadine che hanno permesso lo svolgimento di questa edizione” ha affermato il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.