Centenario della scomparsa della Regina Margherita di Savoia

Liguria. Domenica 4 Gennaio 2026 ricorreranno i cento anni della scomparsa della Regina Margherita di Savoia, prima Regina d’Italia, spentasi nella città di Bordighera il 4 Gennaio 1926.

Sarà organizzata per domenica 4 Gennaio, in occasione del Centenario della scomparsa, una Santa Messa Solenne alle ore 10 nell’ex seminario Pio XI di Bordighera in suffragio della defunta sovrana. L’evento commemorativo e di raccoglimento è organizzato dall’Ispettorato della Liguria dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalla Delegazione della Liguria degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Si tratta dell’iniziativa con la quale avranno inizio le cerimonie ufficiali organizzate su tutto il territorio nazionale nel 2026 dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon che per mandato sorveglia la tomba di S.M. la Regina Margherita insieme a quelle degli altri sovrani italiani.

La prima regina consorte d’Italia ebbe un impatto eccezionalmente rilevante sia sul territorio che sulla comunità italiana: secondo Ugoberto Alfassio Grimaldi fu il personaggio politico dell’Italia unita che suscitò, dopo Giuseppe Garibaldi e Benito Mussolini, “i maggiori entusiasmi nelle classi elevate e nelle classi umili” (U.A. Grimaldi “La Regina Margherita” Milano 1983 p. 8). “Era una vera e seria professionista del trono, e gl’Italiani lo sentirono. Essi compresero che, anche se non avessero avuto un gran Re, avrebbero avuto una grande Regina” (Montanelli-Gervaso, Storia d’Italia. Volume 6 (1861-1919) edita con Il Corriere della Sera, p. 142). Passata alla storia per la profonda cultura, la sua eleganza, il suo gusto per la moda e i gioielli, divenne una vera icona di stile a livello europeo e non da meno, attività rara per una donna dell’epoca, era un’appassionata ed esperta alpinista, scalando diverse cime alpine anche impegnative e partecipando alle manovre militari degli Alpini.”.

Nota dell’Ispettorato della Liguria dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon (I.N.G.O.R.T.P.) nasce nel 1878 alla morte del primo sovrano d’Italia, quando i veterani delle guerre d’indipendenza decisero di prestare una guardia d’onore alle spoglie del Padre della Patria, per poi estendersi nel tempo a tutte le spoglie dei sovrani italiani. Si tratta di un’associazione combattentistica, la più antica associazione combattentistica esistente in Italia, sottoposta direttamente al controllo del Ministero della Difesa e che porta avanti ancora oggi i valori del Risorgimento che hanno fatto l’Unità d’Italia.