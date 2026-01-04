Celle Varazze sconfitto dal Ligorna, Pisano: “Il vento ha condizionato. Sereno perché abbiamo giocato alla pari della capolista”

Comincia con una sconfitta il 2026 del Celle Varazze. Le Civette proseguono il periodo negativo in termini di risultati perdendo in casa 2-3 contro il Ligorna. Certo, essersela giocata con la nuova capolista del campionato è un motivo di vanto, ma il digiuno dura da troppo tempo ormai. L’ultima vittoria risale infatti al 26 novembre e anche la classifica preoccupa visto che la squadra di Mario Pisano è scivolata in zona playout. Proprio il tecnico ha commentato nel post partita la sfida odierna.

Il commento a caldo sulla prestazione: “Non ho nessun rimpianto. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, si è visto come obiettivamente le condizioni climatiche abbiano condizionato negativamente il nostro primo tempo e il loro secondo tempo. Potevamo far meglio alcune cose però rimpianti non ce ne sono. Abbiamo giocato alla pari della prima in classifica“.

Dubbi sulla rincorsa di Vuthaj in occasione del secondo rigore, ma anche sull’assegnazione dello stesso. Pisano afferma: “Bisogna vedere se fosse rigore. Dalla mia zona sembrava che Busicchia avesse toccato prima la palla ma mi è stato detto che era rigore netto e la rincorsa non è stata arrestata, punto”.

L’analisi dei gol: “Ci sono stati cinque gol su palla inattiva, sull’1-0 sulla ribattuta dopo il rigore c’è un fallo su Debenedetti. Da lì facciamo fatica uscire per nostre colpe, abbiamo sbagliato tante scelte. In più il vento era veramente forte, come è stato per loro nel secondo tempo. Il 2-0 su punizione laterale non dovevamo prenderlo, nelle ultime 4 giornate abbiamo preso 8 gol da palla inattiva: è una follia. Gli arbitri non li posso gestire, su alcune cose dovevamo fare meglio. A fine primo tempo siamo venuti fuori, il secondo è stato un assalto all’arma bianca. Abbiamo fatto il 2-2 e l’inerzia era a nostro favore, poi abbiamo preso un rigore che non dovevamo prendere e abbiamo perso. Il calcio non perdona”.

Le scelte dei singoli: “Firman era l’unico giocatore disponibile insieme a Calcagno per fare il ruolo di terzino oggi, ho scelto lui per una questione di caratteristiche. Poi per la folle regola dei giovani che prima li illude e poi li ammazza ho scelto Miragliotta che ha fatto il suo esordio e ha fatto bene, è un giocatore duttile e disponibile. Albertoni si stava già allenando con noi da un mese e mezzo, con l’infortunio di Mitu a cui auguro il meglio e credo che sia stato il miglior portiere del girone d’andata. L’approccio di Albertoni è stato positivo, sia nello spogliatoio sia tatticamente”.

Infine, un’ultima battuta sull’arbitraggio: “Dagli errori si cresce e quindi ho imparato che devo concentrarmi solo su quello che posso gestire io. Cercheremo di migliorare perché siamo qua per questo, sono sereno. Se mi accorgessi di una malafede arbitrale sarei il primo a denunciarlo, ma è finito il calcio “acqua e sapone”. Io ho trovato un livello arbitrale nettamente superiore rispetto a quello dell’Eccellenza. I fatti dicono che nelle ultime giornate nelle nostre partite stiano un po’ sbagliando, che sia un caso o meno. Dietro agli errori ci sono atteggiamenti più o meno opportuni e credo che l’arbitro di oggi abbia sbagliato ma si sia comportato bene, nonostante abbia mandato via Balleri che aveva solo contestato la lunghezza del recupero. Gli organi preposti devono controllare tutto nel modo migliore possibile. Io mi concentro solo su quello su cui posso incidere, non siamo qui per fare calcio da bar”.