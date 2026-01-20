Celle Varazze letale nel finale contro il Gozzano, Lunardon senza filtri: “Ci siamo fatti tre gol da soli”

Varazze. Il Celle Varazze ritrova la vittoria dopo quasi due mesi e lo fa contro il Gozzano, imponendosi 3-1 in uno scontro diretto delicatissimo. Un successo pesante per le Civette, che agganciano i piemontesi a quota 21 punti e tornano pienamente in corsa per la salvezza.

Nel post partita il protagonista è mister Manuel Lunardon, durissimo nella sua analisi. Il tecnico del Gozzano parte correggendo la lettura della gara: “L’analisi che ho sentito non è corretta, abbiamo preso gol dopo due minuti su un cross laterale dove un avversario si è girato con troppa facilità. Avevamo il controllo totale della partita”.

Il rammarico è tutto sui demeriti dei rossoblù: “Ci siamo fatti tre gol da soli. La fase difensiva, di squadra parlo, non è all’altezza. Non capiamo i momenti delle partite”. Lunardon insiste sul secondo tempo: “Si doveva partire come avevamo fatto per grandi tratti del primo tempo, ma non siamo stati capaci. I demeriti sono solamente nostri”.

Alla domanda sui cambi, la risposta è secca. Mister Lunardon spiega: “Avevo solo Juniores in panchina”. Nessun alibi, nemmeno guardando al percorso stagionale. “Gli infortuni ci stanno condizionando, sicuramente, ma non sono solo quelli. I giocatori ci sono, è importante chi c’è e non chi manca”.

Il tecnico del Gozzano individua il nodo principale nelle difficoltà difensive: “Quando si alza il range della partita facciamo troppa fatica”. Più tranquilla l’analisi sulla fase offensiva. “Davanti abbiamo buone soluzioni, i gol in qualche maniera li facciamo. Abbiamo anche collezionato un bellissimo gol con una bella combinazione”.

La chiusura torna sul punto chiave: “Quello che lascia a desiderare è la fase difensiva. Non parlo di reparto, ma di squadra. Serve molta più attenzione, più cattiveria e più voglia di non prendere gol”.

Il Celle Varazze sfrutta gli episodi nel finale, colpisce con Capra e Donaggio e porta a casa tre punti che valgono ossigeno. Per il Gozzano una sconfitta che lascia aperti interrogativi, con la classifica che ora vede entrambe le squadre appaiate a 21 punti.