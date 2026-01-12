Celle Ligure, al museo a cielo aperto Gambaretto arriva l’opera di Grazia Genta

Celle Ligure. È stata posizionata permanentemente presso il museo a cielo aperto Gambaretto a Celle Ligure, in località Pecorile. l’opera in ceramica alta quasi un metro dell’artista Grazia Genta.

Ideato e realizzato dall’artista e promotore artistico Ettore Gambaretto, nel museo trovano spazio numerose opere, oltre ottanta, in ceramica e pietra. E’ visitabile su appuntamento ma è sempre visionabile dall’esterno.

Grazia Genta, nata a Savona nel 1951, laureata in filosofia, è da sempre appassionata di arte e narrativa. Dopo aver raggiunto la pensione si è ritagliata uno spazio per fare modellato nel laboratorio di Ceramica Creativa diretto da Laura Romano. E’ affascinata dalle creazioni fantasiose, surreali, come le improbabili case storte, molto colorate. Tuttavia la caratteristica che la contraddistingue è quella di creare suore, preti su cui la sua fantasia può giocare e che svolgono azioni assolutamente umane: lavorano o riposano, cantano e vanno in auto, in scooter…. Per tale motivo è conosciuta come l’autrice de “L’allegro convento”. Dal 2010 ha aderito a varie mostre organizzate da importanti associazioni.

Ha esposto le sue opere in innumerevoli mostre personali e collettive, in ambito nazionale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti. Le sue opere sono state pubblicate su cataloghi e annuari d’arte moderna. E’ presente con proprie opere in Musei a cielo aperto: a Vado Ligure con due opere in Piazza Cialet; a Denice con una lastra collocata nelle vicinanze dell’oratorio di san Sebastiano ( a Denice è anche stata premiata per ben tre volte nell’ambito della mostra “La torre e il sogno del presepe”: infatti tre sue opere sono nel museo di tale luogo perché vincitrici grazie al giudizio della giuria tecnica – due volte, e della giuria popolare – 1 volta); a Sissa (Parma) con lastra ceramica. Nel 2021 ha partecipato al progetto artistico “Una mattonella al Parasio” (IM) e una sua opera è stata affissa sul muro degli artisti. Sempre in tale contesto ha partecipato, nel 2023, all’iniziativa “Una mattonella per il Centenario” realizzando un’opera a testimoniare i cento anni dalla fondazione di Imperia (1923-2023) Tale mattonella è stata affissa sul muro degli artisti che hanno partecipato all’iniziativa. Nel 2018 ha realizzato, con il laboratorio di Laura Romano, la statua della Madonna per il Presepe degli Abissi delle Albisole. Nel 2019 ha vinto, con altre sei ceramiste, il bando del Comune di Savona “Giardini d’Artista” realizzando il gruppo ceramico “Curvy on the beach” che si può ammirare nello spazio erboso di fronte al mercato civico.

Recentemente è risultata una delle dodici vincitrici del percorso rosselliano, di prossima realizzazione grazie al progetto voluto dall’Associazione Aiolfi di Savona: è dedicato a Santa Maria Giuseppa Rossello, patrona dei ceramisti liguri e si snoderà per circa 8 km lungo un percorso naturalistico in cornice, partendo da Pozzo Garitta fino al Santuario di Savona. Nel 2023 ha realizzato, con altre due ceramiste, l’installazione permanente di tre sculture posizionate a Vico Pancellorum (LU). Sempre nel 2023 le è stata commissionata, dalle Figlie di N.S. della Misericordia di Savona, una lastra ceramica raffigurante Santa Maria Giuseppa Rossello che ha realizzato insieme a Laura Romano. La lastra, dapprima esposta accanto all’altare della Chiesa della Villetta, è stata poi affissa nella medesima durante una importante inaugurazione e alla presenza di un folto pubblico.