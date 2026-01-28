Celle, le ex Colonie Milanesi acquistate dalla società Rivamare Company

Celle Ligure. Le Colonie Milanesi di Celle Ligure sono state acquistate dalla Società Rivamare Company srl, partecipata da San Paolo srl e Hotelturist srl. L’operazione è avvenuta negli scorsi giorni.

La società ha quindi acquistato ufficialmente le storiche Colonie Milanesi: “Un passo – spiegano dalla società – che pone le basi per un intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica di grande rilievo e, dopo decenni di abbandono e degrado, segna una svolta concreta nel recupero di uno dei più suggestivi contesti liguri, volendosi restituire valore ad un’area di notevole importanza storica e territoriale”.

“L’ingresso di un operatore locale qualificato nella compagine proprietaria, già protagonista del pregevole recupero conservativo del complesso ex ospedale San Paolo di Savona, oggetto di vincolo storico artistico – proseguono – dà garanzia per una riqualificazione di pregio di tutto il compendio. La società sin d’ora assicura che il nuovo progetto coniugherà qualità architettonica, sostenibilità ambientale ed ottimale integrazione con il contesto paesaggistico, anche in un’ottica di sviluppo per l’area e per l’intera comunità cellese”.

“I dettagli tecnici saranno definiti a valle dei confronti con le amministrazioni coinvolte, mentre per quanto riguarda i progettisti incaricati si ha intenzione di formare un team altamente qualificato, anche con la presenza di nomi di fama internazionale, capace di valorizzare al meglio il sito”.

Il sindaco Marco Beltrame commenta: “Apprendiamo oggi la notizia dell’acquisizione del complesso delle ex Colonie Milanesi da parte della società Rivamare Company, partecipata da San Paolo e Hotelturist Srl. Eravamo a conoscenza del fatto che fossero in corso interlocuzioni con soggetti interessati all’operazione; oggi la società ci ha comunicato ufficialmente l’avvenuta acquisizione. Attendiamo ora un incontro formale per comprendere le intenzioni dei nuovi acquirenti”.