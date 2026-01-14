  • News24
Verde urbano

Celle, al via le operazioni di potatura dei tigli all’inizio di via Sanda

Saranno ultimate il 23 gennaio prossimo

alberi celle

Celle Ligure. Al via da questa mattina, 14 gennaio, come da programma annunciato da Comune e Provincia, le operazioni per la potatura
dei tigli all’inizio di via Sanda.

Il lavoro terminerà venerdì 23 gennaio. Il tratto è quello che conduce al cimitero, zona nei pressi del frantoio. Ecco l’orario dei lavori che interesseranno gli alberi: dalle 8 e 30 alle 18.

“Durante le operazioni, nel tratto interessato, – informa il sindaco, Marco Beltrame – la circolazione sarà regolata con senso unico alternato”.

Eliminare i rami malati o deboli, riducendo il rischio di malattie della pianta, nonchè evitare che rami troppo lunghi o instabili cadano, prevenendo incidenti sono le motivazioni per le quali un viale alberato come quello cellese necessita di manutenzione.

I tigli inoltre sono alberi magnifici che con le loro ampie chiome e il profumo inconfondibile in primavera rappresentan0 davvero una gioia nonchè forniscono una gradevole ombreggiatura nei mesi più caldi.

