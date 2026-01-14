Celle, al via le operazioni di potatura dei tigli all’inizio di via Sanda

Celle Ligure. Al via da questa mattina, 14 gennaio, come da programma annunciato da Comune e Provincia, le operazioni per la potatura
dei tigli all’inizio di via Sanda.
Il lavoro terminerà venerdì 23 gennaio. Il tratto è quello che conduce al cimitero, zona nei pressi del frantoio. Ecco l’orario dei lavori che interesseranno gli alberi: dalle 8 e 30 alle 18.
“Durante le operazioni, nel tratto interessato, – informa il sindaco, Marco Beltrame – la circolazione sarà regolata con senso unico alternato”.
Eliminare i rami malati o deboli, riducendo il rischio di malattie della pianta, nonchè evitare che rami troppo lunghi o instabili cadano, prevenendo incidenti sono le motivazioni per le quali un viale alberato come quello cellese necessita di manutenzione.
I tigli inoltre sono alberi magnifici che con le loro ampie chiome e il profumo inconfondibile in primavera rappresentan0 davvero una gioia nonchè forniscono una gradevole ombreggiatura nei mesi più caldi.