Prevenzione

Celle, al lavoro per svuotare i rii in previsione delle piogge dei prossimi giorni

Il sindaco “La situazione successiva al ripascimento si presenta più complessa rispetto al passato e richiede un livello ancora maggiore di attenzione, prevenzione e tempestività negli interventi”

Celle Ligure. Dopo la mareggiata degli scorsi giorni non si perde tempo e preventivamente, in vista delle piogge previste per i prossimi giorni, si sta provvedendo a liberare le foci dei torrenti.

“A seguito della recente mareggiata che ha ostruito le foci dei rii Ghiare e Santa Brigida con ingenti quantità di ghiaia, – spiega il sindaco, Marco Beltrame – sono in corso gli interventi di svuotamento per garantire il corretto deflusso delle acque in vista delle piogge previste nei prossimi giorni”.

l primo cittadino prosegue: “La situazione successiva al ripascimento si presenta purtroppo più complessa rispetto al passato e richiede un livello ancora maggiore di attenzione, prevenzione e tempestività negli interventi. – poi aggiunge e conclude – I rii Ghiare e Santa Brigida erano stati regolarmente aperti prima dell’inizio della mareggiata, in linea con le previsioni meteorologiche disponibili”.

