Cedimento del manto stradale: chiuso l’accesso a Finalborgo da Porta Reale

Finale Ligure. A causa di un improvviso cedimento del manto stradale, la polizia locale di Finale Ligure ha vietato l’accesso ai veicoli a Finalborgo da Porta Reale (per chi proviene da via Brunenghi).

Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, in attesa delle verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza.

Al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di ripristino della viabilità. La zona interessata è stata segnalata e transennata, con indicazioni per indirizzare il traffico su percorsi alternativi.