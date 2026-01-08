Cavi elettrici tranciati da un camion, disagi sulla linea ferroviaria Torino-Savona

Savona. Disagi nella giornata di oggi alla circolazione dei treni lungo la linea Torino-Savona, a causa di un incidente avvenuto a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove un mezzo pesante ha tranciato i cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria durante il transito ad un passaggio a livello.

Rete Ferroviaria Italiana ha disposto lo stop ai collegamenti tra le stazioni di Carmagnola e Cavallermaggiore, con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni rispetto alla consueta programmazione dei convogli.

Secondo quanto indicato, tuttavia, il totale blocco ferroviario ha interessato solo la tratta piemontese (tra Carmagnola e Cavallermaggiore dalle ore 10:20).

Il personale Rfi sta operando per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino dei cavi danneggiati: al momento, non si conoscono ancora le tempistiche per un ritorno alla normalità. Per i viaggiatori sono state attivate corse con i bus.

Altri disagi, poi, questa mattina per il treno che arrivava a Savona con partenza da Torino alle 6,33: a Cengio, infatti, si è verificato un guasto ai sistemi della stazione causati dal freddo.