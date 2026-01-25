Caso-spiagge a Spotorno, il Palace “blindato” per l’attesa assemblea pubblica

E’ iniziato il conto alla rovescia a Spotorno per l’attesa assemblea pubblica con al centro la presentazione da parte dell’amministrazione comunale della tanto contestata bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio. Appuntamento mercoledì 28 gennaio, presso la Sala Palace, alle ore 21.00.

Sarà una tappa senz’altro decisiva del caso-spiagge a Spotorno, finito alla ribalta delle cronache nazionali.

Il nuovo Pud, propedeutico alla futura redazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali previsti dalla direttiva Bolkestein, prevede di portare alla percentuale indicata da Regione Liguria – anche se momentaneamente sospesa – del 40% la quota di spiagge libere e libere attrezzate. Una scelta e un indirizzo che andrebbe a sacrificare nove stabilimenti balneari. Per questo non è mancata la forte reazione della categoria e degli attuali concessionari.

“Il futuro del nostro territorio riguarda tutti” il messaggio lanciato dal Comune in vista dell’assemblea. “Un’occasione importante per informarsi, partecipare e contribuire alle scelte che riguardano il nostro litorale e il nostro paese”.

Sullo sfondo il problema logistico: “In considerazione della capienza limitata – 148 posti -, si confida nella gentile collaborazione dei non residenti nel lasciare priorità ai residenti del Comune di Spotorno, ringraziando sin da ora per la comprensione” affermano ancora dall’amministrazione comunale (data la grande partecipazione prevista e la capienza limitata della struttura, l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite prenotazione obbligatoria. Per garantire a tutti una partecipazione equa e ordinata, è stato riservato il 50% dei posti disponibili ai residenti. Prenotazioni a partire da lunedì 26 gennaio ai numeri 019.9482922; 019.9482923).

Anche per questo è stata predisposta una ordinanza sulla viabilità della zona per l’intera serata, al fine di “prevenire situazioni di pericolo, garantire la sicurezza dei partecipanti, agevolare la gestione dei flussi pedonali e assicurare il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di ordine e sicurezza pubblica”.

Dalle ore 17 del 28 gennaio, quindi, scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata lungo la via Aurelia Litoranea, nel tratto compreso tra Punta Est e via Battisti, misura che resterà in vigore fino all’una del giorno successivo o fino a cessate esigenze. Dalle 20, e fino all’una di notte, lo stesso tratto sarà completamente chiuso al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di emergenza.

Per garantire ordine e sicurezza sarà inoltre presente un presidio degli agenti della Polizia locale.