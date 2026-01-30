Casella (AVS) sul commissariato di Alassio: “Siamo preoccupati, cresce il bisogno di sicurezza ma diminuiscono i poliziotti”

Alassio. “Ci preoccupa l’allarme lanciato dal SIULP in merito al mancato arrivo di nuovi agenti di polizia nel Commissariato di Polizia di Alassio. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato della nostra città, da sempre, svolgono un lavoro straordinario per garantire la sicurezza degli alassini, rendendola un’isola felice. Gli agenti rinunciano spesso alle ferie, soprattutto in estate, per fronteggiare l’arrivo di personaggi che negli ultimi anni abbiamo visto arrivare ad Alassio con intenzioni delinquenziali”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS e consigliere comunale di opposizione ad Alassio, denuncia il mancato potenziamento del commissariato alassino di polizia dopo le proteste del SIULP.

“Gli sforzi e i successi degli agenti alassini sono evidenti a tutta la cittadinanza: siamo grati ad ognuno di loro. Avremmo quindi gradito e auspicato l’arrivo di nuovo agenti, dato che l’attuale organico è ridotto a 35 lavoratori a fronte dei 43 di alcuni anni fa. In sintesi, cresce il bisogno di sicurezza ma nella nostra città diminuiscono i poliziotti, mentre in altre realtà liguri risulterebbe un potenziamento degli organici. Alassio è una città che vive di turismo, scelta dai visitatori anche per la sua tranquillità: garantire la sicurezza significa difendere il tessuto economico della città”, sottolinea Jan Casella.

“Scriverò al Ministero dell’interno per chiedere che, nella prossima occasione utile, venga riconosciuto questo grande lavoro del personale della polizia di Alassio, potenziandone l’organico. Nel prossimo consiglio comunale, chiederò al sindaco di presentare una richiesta ufficiale al Ministero. I nostri concittadini hanno bisogno di sicurezza, gli agenti del commissariato meritano attenzione e rispetto per il loro lavoro”, puntualizza Casella.