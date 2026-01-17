Casella (AVS): “Necessario intervento della Regione per il biodigestore di Ferrania”

Cairo Montenotte. “Da anni, gli abitanti di Ferrania e dei paesi vicini denunciano la persistenza di cattivi odori provenienti dal biodigestore. I residenti vivono una situazione di perenne difficoltà e hanno segnalato più volte i disagi, che si ripetono con frequenza elevata. Chiediamo alla giunta regionale di attivarsi per sollecitare la risoluzione del problema, considerato l’impatto sulla qualità della vita per la popolazione locale”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale per denunciare i problemi olfattivi legati al biodigestore di Cairo Montenotte, nella frazione Ferrania.

“Le ripercussioni negative interessano anche i comuni limitrofi, in particolare Altare e Carcare, soprattutto nella frazione Vispa. I miasmi sono concentrati soprattutto nelle prime ore del giorno, fino alla tarda mattinata. È necessario un intervento risolutivo per riportare alla situazione alla normalità, eliminando le difficoltà per gli abitanti della zona, che sono esasperati e stanchi di convivere col problema”, spiega Jan Casella.

“La pratica della biodigestione costituisce un metodo sostenibile per il trattamento dei rifiuti ed è alla base di un corretto funzionamento dell’economia circolare, ma questo sistema di gestione deve avvenire senza ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini”, sottolinea il consigliere regionale di AVS.