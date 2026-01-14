Case di Comunità in Liguria, entro marzo 2026 completate le aperture. Vaccarezza (FI): “Un plauso all’assessore Nicolò per il lavoro svolto”

Regione. Le Case della Comunità sono il nuovo modello di sanità territoriale di Regione Liguria, pensato per rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari a bassa e media complessità.

Realizzate anche grazie ai fondi PNRR, queste strutture garantiscono assistenza più rapida e una presa in carico continua grazie al lavoro integrato di medici, specialisti e infermieri.

CASE DELLA COMUNITÀ ATTUALMENTE APERTE

ASL 1: Bordighera, Imperia, Pieve di Teco, Taggia.

ASL 2: Albenga, Finale Ligure.

ASL 3: Borgo Fornari, Genova Fiumara, Genova Pegli, Sestri Ponente, Struppa, Recco, Genova Via Archimede, Genova Voltri.

ASL 4: Chiavari, Rapallo.

ASL 5: La Spezia – via XXIV Maggio.

CASE DELLA COMUNITÀ IN APERTURA ENTRO IL 31 MARZO 2026

ASL 1: Sanremo, Ventimiglia.

ASL 2: Cairo Montenotte, Savona – via Collodi, Pietra Ligure, Vado Ligure.

ASL 3: Bolzaneto, Campo Ligure, Genova Quarto, Genova – via Assarotti, Rivarolo.

ASL 4: Sestri Levante.

ASL 5: Ceparana, La Spezia, Luni, Sarzana.

“Un plauso all’Assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò per il lavoro svolto nello sviluppo delle Case della Comunità, progetto che rafforza la sanità di prossimità e avvicina i servizi ai cittadini”, così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.