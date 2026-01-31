Carnevale a Tutto Gas 2026: Borghetto Santo Spirito si colora di maschere e spettacoli

Borghetto Santo Spirito. Domenica 1 febbraio, a Borghetto S. Spirito, si terrà il “Carnevale a tutto Gas” manifestazione ideata ed organizzata dal Forum Culturale, associazione che quest’anno celebrerà il traguardo dei 30 anni, col patrocinio del Comune.

Il carnevale si aprirà alle ore 14, in piazza Italia, con la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle tre maschere folkloristiche borghettine riconosciute dal Ministero della Cultura: la Principessa Perseghina, U Cillu e Cianta Coi. Saranno presenti numerosi gruppi di maschere tradizionali e folkloristiche provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia, tutte iscritte al Centro Coordinamento Maschere Italiane. Gradita novità di questa edizione del Carnevale borghettino sarà la partecipazione dell’associazione ASD Mare e Monti in Panda che, con le sue vetture decorate per l’occasione a tema, accompagnerà con allegria la sfilata lungo il suo percorso. Altra attrazione da non perdere saranno le evoluzioni ed acrobazie del gruppo di sbandieratori “Sbandieranti e Musici di Ventimiglia” che regaleranno momenti di autentico spettacolo per adulti e bimbi lungo le strade del paese.

Non mancherà un momento di pura goliardia carnevalesca quando, in piazza Libertà, il sindaco si sottoporrà al classico “mugugno” da parte delle maschere cittadine. Il percorso della sfilata sarà il seguente: via Milano, via Ponti, via Dante, sosta in piazza Caduti sul Lavoro con spettacolo sbandieratori, piazza Indipendenza, via Mazzini, via Roma, piazza Madonna della Guardia, sosta in piazza Libertà per il “mugugno”, passeggiata lungomare, sosta e presentazione delle maschere e spettacoli in piazza Marinai d’Italia.

“Vi aspettiamo numerosi”, fanno sapere gli organizzatori.