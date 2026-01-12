  • News24
In maschera

Carenevale, è già conto alla rovescia: a Cairo torna la tradizionale festa e sfilata

Organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con il Comune e la Pro Loco: appuntamento domenica 1 febbraio

carnevale Comitato Storico dei Rioni Cairo

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Carnevale di Cairo Montenotte organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco. L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 di domenica 1 febbraio 2026 in Piazza della Vittoria, da dove partirà la consueta sfilata che terminerà ancora in Piazza della Vittoria con musica e premiazioni di gruppi e carri partecipanti.

“Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta loro Corte vi aspettano per festeggiare insieme tutto il pomeriggio – affermano dal Comitato cairese -. A proposito di Castellana, è giunta l’occasione di presentarvi colei che quest’anno la impersonerà. L’unanime scelta del Comitato è ricaduta su Alessia Gallese nata a Savona il 09.05.2001; Alessia lavora come impiegata in un azienda di Cairo Montenotte ed è appassionata di tennis, sport che ha ripreso a praticare con entusiasmo”.

“Abbiamo scelto lei perché pensiamo che la sua semplicità, la sua autenticità, la sua solarità e il suo sorriso siano perfetti per intrepretare il personaggio”.

“Sarà una giornata entusiasmante che vogliamo goderci appieno insieme a tutti voi, soprattutto insieme ai fantastici bimbi che aspettiamo mascherati e desiderosi di fare festa insieme a noi. La giornata sarà caratterizzata da tantissime sorprese, con la consueta sfilata per le vie del Paese, tanta musica, caramelle e leccornie, coriandoli e soprattutto tanto entusiasmo, per ripetere il successo della scorsa edizione e, anzi, fare ancora meglio” aggiungono gli organizzatori dell’evento..

“Come Comitato Storico dei Rioni ringraziamo sin d’ora tutti coloro che, a qualsiasi titolo, ci sostengono e ci sosterranno per l’organizzazione di una festa che va preservata perché rappresenta un patrimonio estremamente prezioso della tradizione culturale locale e nazionale.

Infine, un accorato appello per sensibilizzare sulla salvaguardia della tradizionale festa: “Rappresenta un autentico momento di sorrisi e spensieratezza che va tutelata per noi e per le generazioni future. Per questo invitiamo chiunque abbia voglia di darci un mano – in qualsiasi modo – a farsi avanti così da poterlo ringraziare e poterlo anche accogliere, con piacere, nel nostro affiatato gruppo” conclude il Comitato.

(Per questioni organizzative, soprattutto logistiche, chiediamo ai carri e ai gruppi mascherati di iscriversi alla manifestazione entro e non oltre il 30.01.2026 inviando una mail all’indirizzo: nuvarindercaste@gmail.com, con indicazione del nome del carro/gruppo, del relativo responsabile (comprensivo di riferimento telefonico) e del Comune di provenienza)

