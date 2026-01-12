Carenevale, è già conto alla rovescia: a Cairo torna la tradizionale festa e sfilata

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Carnevale di Cairo Montenotte organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco. L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 di domenica 1 febbraio 2026 in Piazza della Vittoria, da dove partirà la consueta sfilata che terminerà ancora in Piazza della Vittoria con musica e premiazioni di gruppi e carri partecipanti.

“Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta loro Corte vi aspettano per festeggiare insieme tutto il pomeriggio – affermano dal Comitato cairese -. A proposito di Castellana, è giunta l’occasione di presentarvi colei che quest’anno la impersonerà. L’unanime scelta del Comitato è ricaduta su Alessia Gallese nata a Savona il 09.05.2001; Alessia lavora come impiegata in un azienda di Cairo Montenotte ed è appassionata di tennis, sport che ha ripreso a praticare con entusiasmo”.

“Abbiamo scelto lei perché pensiamo che la sua semplicità, la sua autenticità, la sua solarità e il suo sorriso siano perfetti per intrepretare il personaggio”.

“Sarà una giornata entusiasmante che vogliamo goderci appieno insieme a tutti voi, soprattutto insieme ai fantastici bimbi che aspettiamo mascherati e desiderosi di fare festa insieme a noi. La giornata sarà caratterizzata da tantissime sorprese, con la consueta sfilata per le vie del Paese, tanta musica, caramelle e leccornie, coriandoli e soprattutto tanto entusiasmo, per ripetere il successo della scorsa edizione e, anzi, fare ancora meglio” aggiungono gli organizzatori dell’evento..

“Come Comitato Storico dei Rioni ringraziamo sin d’ora tutti coloro che, a qualsiasi titolo, ci sostengono e ci sosterranno per l’organizzazione di una festa che va preservata perché rappresenta un patrimonio estremamente prezioso della tradizione culturale locale e nazionale.

Infine, un accorato appello per sensibilizzare sulla salvaguardia della tradizionale festa: “Rappresenta un autentico momento di sorrisi e spensieratezza che va tutelata per noi e per le generazioni future. Per questo invitiamo chiunque abbia voglia di darci un mano – in qualsiasi modo – a farsi avanti così da poterlo ringraziare e poterlo anche accogliere, con piacere, nel nostro affiatato gruppo” conclude il Comitato.

(Per questioni organizzative, soprattutto logistiche, chiediamo ai carri e ai gruppi mascherati di iscriversi alla manifestazione entro e non oltre il 30.01.2026 inviando una mail all’indirizzo: nuvarindercaste@gmail.com, con indicazione del nome del carro/gruppo, del relativo responsabile (comprensivo di riferimento telefonico) e del Comune di provenienza)