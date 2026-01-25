Carcarese battuta a Pietra dopo un buon avvio, Battistel: “Su ogni sbavatura abbiamo preso gol”

Pietra Ligure. La Carcarese cade al De Vincenzi per 4-2 contro il Pietra Ligure. Una sconfitta maturata soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo giocato con personalità dai valbormidesi.

L’approccio è quello giusto. La Carcarese tiene il campo e passa in vantaggio con il rigore trasformato da Di Mattia. Il pareggio di Sogno allo scadere del primo tempo cambia però l’inerzia della gara. Nella ripresa il Pietra Ligure alza il ritmo e sfrutta ogni spazio concesso.

Il momentaneo 2-2 firmato da Babliuk riaccende le speranze, ma dura poco. Faedo e Insolito chiudono i conti e regalano i tre punti ai locali.

Nel post partita mister Michele Battistel analizza così la gara: “Abbiamo approcciato bene la partita e fatto un grande primo tempo. Poi abbiamo commesso qualche errore che abbiamo pagato caro. Su ogni sbavatura abbiamo preso gol e la qualità del Pietra in attacco oggi ha fatto la differenza”.

Il tecnico guarda anche alla ripresa: “Ci abbiamo provato, ma ci siamo allungati tanto. Se concedi spazio a questi avversari diventa dura. Non si può essere soddisfatti dopo una sconfitta così, ora lavoreremo su quello che abbiamo sbagliato”.

Nota positiva il rientro di Garcia: “Ha fatto un’ottima partita. Siamo soddisfatti come staff, conosciamo le sue qualità e quello che può darci tatticamente”.

Infine uno sguardo al futuro: “Domenica con la Genova Calcio sarà una gara complicata. Sono un’ottima squadra. Andremo là per fare una partita tosta”.

La Carcarese resta a metà classifica dopo lo stop di Pietra, mentre il Pietra Ligure consolida la sua posizione nelle zone alte e continua la corsa alle prime posizioni.