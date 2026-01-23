Carcare, restyling in vista per il mercato settimanale che ha troppi posteggi vacanti

Carcare. Troppi posteggi vuoti nel mercato settimanale del mercoledì mattina, l’Amministrazione comunale al lavoro per un restyling all’assetto dei banchi.

Ma non solo. Tra le novità anche quella di portare a Vispa, la frazione dove non sono più presenti negozi di generi di prima necessità, qualche venditore ambulante del settore alimentare, specie ortofrutta e pescheria.

“Per quanto riguarda il mercato, attualmente sono 22 i posteggi vacanti e la piazza ora ha troppi spazi vuoti che rendono un’immagine un po’ desolante – commenta l’assessore al commercio Massimo Marini – Siamo in contatto con le associazioni di categoria per poter razionalizzare l’area e far sì che, riducendo la zona espositiva, ci sia una concentrazione più attrattiva. Se l’alimentare non ha subito particolari contraccolpi, per il genere no food la crisi è evidente e occorre trovare una soluzione per rilanciare la nostra piazza. Inoltre si libererebbero più posti auto che il mercoledì sarebbero necessari”.

A Vispa, invece, si valuta la possibilità di trovare qualche ambulante per portare generi alimentari in una frazione molto popolata ma priva di servizi commerciali. “Dobbiamo ancora individuare una possibile area che possa ospitare due o tre banchi in un giorno della settimana ancora da definire – conclude Marini – Ci auspichiamo di trovare la giusta misura e avviare una sperimentazione in tal senso”.