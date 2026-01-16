Campionato Invernale Marina di Loano: sole e vento leggero per il primo fine settimana di regate dell’anno

Loano. Il Campionato invernale di Marina di Loano, giunto quest’anno all’ottava edizione, riparte nel primo fine settimana del suo calendario 2026. L’evento è organizzato dal Circolo Nautico Loano con supporto del title sponsor Marina di Loano, dello Yacht Club Marina di Loano e gode del patrocinio dal Comune di Loano.

Tre le prove su percorsi a bastone disputate nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 gennaio in condizioni di brezza tra gli 8 e i 12 nodi, utili e necessari per far regatare con successo i 44 equipaggi iscritti, dopo le lunghe attese per l’assenza di vento che avevano condizionato la prima fase del campionato.

Al termine delle tre prove, i migliori equipaggi occupano le prime tre posizioni nelle classifiche delle sei categorie in cui è suddivisa la flotta.

CLASSIFICA ORC B

1. PRENDIFIATO 2 (ITA 17418) – Armatore: Verdi Massimo – Club: Vivere la Vela – Punti: 3 (1, 1, 1)

2. RAYA (ITA 18130) – Armatore: Pirola Gianluca – Club: C.N. Andora – Punti: 7 (2, 3, 2)

3. NOTTE DI STELLE (ITA 18128) – Armatore: Chiappino Alberto – Club: LNI Torino – Punti: 11 (3, 2, 6)

CLASSIFICA ORC C

1. J BLU (ITA 1377) – Armatore: Dotto Luca – Club: Il Pontile – Punti: 4 (1, 1, 2)

2. CORTO MALTESE (ITA 15790) – Armatore: Colasante Michele – Club: CN Ilva – Punti: 5 (2, 2, 1)

3. GAMBALUNGA (ITA 933) – Armatore: Latella Andrea – Club: Andora Match Race – Punti: 9 (3, 3, 3)

CLASSIFICA LIBERA SPI 1

1. ITACA – Armatore: Edoardo Boido – Punti: 7 (3, 3, 1)

2. VIVA 2 – Armatore: Alfonso Cumella – Club: LNI Torino – Punti: 8 (2, 1, 5)

3. KAI ZEN – Armatore: Giorgio Possio – Club: CN Loano – Punti: 11 (1, 2, 8 DNC)

CLASSIFICA LIBERA SPI 2

1. PEGGY – Armatore: Christian Nadile – Punti: 6 (1, 2, 3)

2. GRAZIA TOFINOU 12 – Armatore: Promafin SRL – Punti: 8 (2, 4, 2)

3. BLUE WITCH (ITA 8583) – Armatore: Carlo Roso – Club: LNI Savona – Punti: 10 (4, 1, 5)

CLASSIFICA VELE BIANCHE 1

1. MELTEMI – Armatore: Lorenzo Pamparino – Club: CN del Finale – Punti: 3 (1, 1, 1)

2. MALU – Armatore: Marco Ungari – Punti: 7 (3, 2, 2)

3. BEATRIX – Armatore: Clara Gallego – Club: CN del Finale – Punti: 9 (2, 3, 4)

CLASSIFICA VELE BIANCHE 2

1. TUARA (ITA 16325) – Armatore: Alberto Schivo – Club: CNAM Alassio – Punti: 3 (1, 1, 1)

2. BRIC PALUC – Armatore: Giovanni Saccomani – Club: CNAM Alassio – Punti: 7 (3, 2, 2)

3. MAMI – Armatore: Mario Bocchiardo – Club: CN del Finale – Punti: 10 (2, 4, 4)

Le classifiche complete sono disponibili qui: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/13189/event

“Con 44 barche iscritte all’ottava edizione – ha dichiarato Gianluca Mazza, amministratore delegato di Marina di Loano – il Campionato Invernale si conferma un appuntamento centrale per la vita sportiva e sociale del porto cresciuto in modo coerente, rafforzando nel tempo partecipazione, qualità organizzativa e valore sportivo. Un risultato frutto di una visione chiara e condivisa con il Circolo Nautico, in cui l’inverno diventa un’opportunità e di conseguenza un punto di riferimento nel calendario del porto e nel panorama delle attività riconosciute dalla Federazione Italiana Vela”.

“Il lavoro prezioso del Comitato di Regata presieduto da Fabio Barrasso – sottolinea Gianluigi Soro Presidente del Circolo Nautico Loano – ha consentito il corretto svolgimento di tre prove in due giorni garantendo così a equipaggi e a organizzatori di tornare a terra con il sorriso. La giornata di domenica in particolare era complessa da interpretare perché condizionata da due venti di direzione opposta: una situazione meteo complessa che è stata gestita nel migliore dei modi”.

Il Campionato si svolge nel corso di sei fine settimana con una o più prove da disputare in ogni giornata per un massimo di 24 prove in totale. L’iscrizione, valida per tutto il campionato, è consentita nelle categorie ORC e IRC alle imbarcazioni in possesso di regolari certificati di stazza in corso di validità. Le imbarcazioni in possesso di tutti e due i certificati possono essere iscritte in entrambe le categorie. Sono costituite anche due Classi Libere con e senza vele da poppa che regatano in tempo reale.

Il title sponsor Marina di Loano ha messo a disposizione gratuitamente gli ormeggi a partire dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, alle prime 30 imbarcazioni iscritte provenienti da altri porti, in base al rigoroso ordine cronologico di ricevimento dell’iscrizione compresa la tassa d’iscrizione. Per usufruire dell’ormeggio gratuito, le imbarcazioni devono garantire la presenza alla partenza delle regate in almeno 9 giornate di regata nel periodo compreso tra il 15 novembre 2024 e il 15 febbraio 2026.

Veleria Banks Sails, Tappezzeria nautica RC Marine Loano di Laura Ferrari, Giulio Cocchi Srl e Ship Chandler Dottor Yacht sono gli sponsor tecnici dell’ottava edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano.

Il Comitato di Regata è composto dal Presidente Fabio Barrasso e dagli Ufficiali di Regata Stefano Carattino, Danilo Fiore, Tino Bernadotti, Alberto Danante e Flavio Pogliano. Il Comitato decide se far disputare regate a bastone e/o di navigazione costiera in relazione alle condizioni meteorologiche del momento.

I briefing degli equipaggi si tengono presso la sala del Centro polivalente in Marina di Loano (già “Centro Federale di Alta Specializzazione” della F.I.V.).