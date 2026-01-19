Campionato Invernale del Ponente: Velasquez, Manicchia e Whiz in fuga

Celle Ligure. Sole velato ma piacevole per il pubblico che, domenica 18 gennaio, ha assistito dal lungomare di Celle alla quarta regata del 35° Campionato Invernale del Ponente, organizzato da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona. Gli equipaggi delle barche ORC, Gran Crociera e Libera hanno dato spettacolo in mare con la tramontana tesa a 22 nodi e raffiche impegnative da 26 a 30 nodi. Con il vento in ulteriore rinforzo, il Comitato di Regata composto da Stefano Carattino, Salvatore De Caro, Marcella Ercoli, Roberto Goinavi e Andrea Olivi ha opportunamente deciso di non far svolgere una seconda prova di giornata.

Del resto, già nella giornata di sabato la flotta era stata tenuta all’ormeggio dal CdR, per il vento troppo forte, come da allerta meteo, superiore ai limiti di sicurezza imposti dall’autorizzazione della Capitaneria.

In divisione ORC, Velasquez (Ridas 37) ha cominciato il nuovo anno come aveva concluso quello vecchio con un successo sia in tempo reale che corretto, ottenuto completando in 59 minuti e mezzo il percorso di 6 miglia, su cui ha preceduto di due minuti Vitamina (Dehler 39) e imposto distacchi maggiori alle altre barche.

Dopo 4 prove, nella classifica ORC si conferma al comando Velasquez, Ridas 37 di Luigi Buzzi del CV Celle, a 8 punti (1-5-1-1), seguita dalla piccola Bellastoria, J-24 di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario, a 13 punti (3-1-6-3), mentre sale al terzo posto Vitamina, Dehler 39 SQ di Angelo Zelano della LNI Savona.

Ma la lotta per (almeno) il terzo gradino del podio sembra ancora aperta fra Hypnotic, T-34 di Maurizio Morbioli del CN Ilva a 20 punti, T2, Dehler 36 di Stefano Manara del CN Mandraccio a 24 punti, e Rachistar, X-41 di Massimo Schieroni del Savona YC, a 25 punti (che con lo scarto del risultato peggiore in vigore dalla quinta prova potrà detrarre ben 13 punti e rientrare in partita).

Nella divisione Gran Crociera, per la terza regata consecutiva in questo campionato Ondalunga (First 40.7) è arrivata per prima in tempo reale, con le 6 miglia del percorso coperte in 1h08’39”, seguita ancora come da copione dalla campionessa in carica Mediterranea (X-362).

In tempo compensato, però, anche questa volta il successo va a Manicchia che sul traguardo era arrivata quarta, seguita da Mediterranea e Soffio (Dufour 34).

Dopo 4 prove, nella divisione Gran Crociera è saldamente al comando Manicchia, Dufour 34 di Oscar Bonetti della LNI Arona, a 6 punti (1-1-3-1), davanti a Mediterranea, X-362 di Marco Pierucci del CV Domaso, a 10 punti (3-3-2-2), mentre ritorna in terza posizione Soffio, Dufour 405 GL di Massimiliano Casiroli del Savona Y.C., a 15 punti (4-2-6-3) in controsorpasso su Ondalunga, First 40.7 di Davide Garbi del Marvelia ASD di Dongo, a 16 punti (5-5-1-5), con un braccio di ferro per il terzo posto tutto da seguire.

Nella Classe Libera, dopo 4 prove è a punteggio pieno Whiz, Genesi 43 di Andrea Bartolotti della LNI Savona, seguita da Solamente, Dufour 36 Classic di Giancarlo Cominoli del Savona YC, a 12 punti (3-3-2-4), e da Delphia, Delphia 24 di Diego Finotello del CV Wind, a 14 punti (2-4-4-4).

Da questa prova l’Invernale del Ponente si allarga anche alla Classe monotipo J24, che registra il perentorio successo di Be Beef, di Francesco Nucara del CVM Viareggio, davanti a Bellastoria, di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario, e Birba, di Enrico Fusi del Varazze CN.

Appuntamento al fine settimana del 31 gennaio e 1 febbraio.