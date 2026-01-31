  • News24
Calciomercato dilettanti: ecco le ultime novità

Gli ingressi nelle squadre dilettantistiche in vista della seconda parte di stagione sportiva

Sono stati giorni ricchi di movimenti di mercato tra i dilettanti: l’obiettivo è sempre quello di incrementare la qualità delle rose in vista della seconda parte di campionato.

Si parte dal Pietra Ligure che ha comunicato l’arrivo in biancoceleste di Alessio Santanocito, centrocampista con esperienze in Serie D tra Imperia e Sanremese.

La Genova Calcio di Luca Monteforte ha poi annunciato un poker di ingressi: Mukaj (difensore), Biaggi (centrocampista), Pittaluga (centrocampista) e Sgambelluri (difensore).

Al Quiliano&Valleggia torna Lorenzo Fusetti, centrocampista classe 1996, e il Bardineto ha ufficializzato Alberto Olivera.

