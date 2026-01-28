Calcio, l’andorese Scaglione firma il suo primo contratto professionistico con il Genoa

È nata una stella, o quantomeno sta nascendo. Roberto Scaglione, talentuosissimo prospetto di Andora, firma il suo primo contratto professionistico con la maglia del Genoa. Ha compiuto 16 anni il 4 gennaio e dunque ha raggiunto l’età minima per farlo.

Altro traguardo importante dopo la prima convocazione in Serie A contro l’Atalanta nella passata stagione, quando in panchina c’era Patrick Vieira.

Scaglione ha mosso i primi passi con l’Andora prima di passare al settore giovanile rossoblù ed entrare anche nel giro delle nazionali giovanili. Il calcio è una tradizione di famiglia visto che il padre ha giocato per diversi anni nel panorama dilettantistico. E fu proprio con il papà Manuel, diventato allenatore nelle giovanili del Genoa, che era approdato in rossoblù nel 2020.

Il comunicato del club

Genova, 28 gennaio 2026 – Genoa CFC rende noto di aver formalizzato, al compimento dei 16 anni di età, il primo contratto di apprendistato da calciatore professionista con il centrocampista offensivo Roberto Scaglione. Classe 2010 e ligure originario di Andora, Scaglione è stato già convocato in prima squadra per una partita ufficiale di Serie A Enilive ed è stabilmente selezionato nelle nazionali giovanili dove è utilizzato sotto leva. Con la nostra Under 15 ha disputato una finale-scudetto nel 2024, conquistando il titolo di vice-campione d’Italia.

Congratulazioni Roberto!