Calcio, il Savona “scende in campo” a fianco del piccolo Edoardo, affetto da una malattia rara

Il Savona ha lanciato una raccolta fondi in favore di Edoardo, un bambino colpito da una malattia rara. Ecco il comunicato del club attraverso il quale viene spiegata la bella iniziativa.
La nota del Savona
Cari tifosi, cara Savona,
ogni domenica scendiamo in campo per i nostri colori, per la nostra città. Lottiamo, esultiamo, a volte soffriamo, ma sempre con il cuore. Oggi, però, c’è una partita molto più importante, una sfida che va Oltre il 90° minuto.
Il nostro piccolo Edoardo, 3 anni, sta affrontando la battaglia più grande della sua vita. È affetto da una malattia genetica rara, la Wiedemann – Steiner l, una condizione che richiede cure specialistiche, terapie costose e un supporto costante che la sua famiglia non può affrontare da sola.
Il Savona FBC non può restare a guardare. Chiediamo a tutti voi di scendere in campo con noi, di unirvi alla nostra squadra per sostenere Edoardo.
Ogni contributo, anche il più piccolo, è un passaggio decisivo per aiutarlo a vincere questa partita. I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla famiglia di Edoardo per affrontare le spese mediche e garantire tutte le cure necessarie.
Per tutte le partite casalinghe troverete un salvadanaio dedicato