Calcio dilettanti: le prime cinque partite da evidenziare del 2026

Tornano i consigli per districarsi nel fitto programma di partite

Albissole Vs Sestrese

Serie D Girone A (19^ giornata)

Vado – Asti (domenica ore 14,30 al Chittolina)

Può un allenatore subentrato da tre partite essere a rischio? Beh, se uno primo in classifica è stato esonerato allora tutto è possibile. Viene dunque facile pensare che in caso di passo falso mister Marco Sesia potrebbe già finire sul banco degli imputati visto il pesante 3-0 rimediato domenica scorsa contro la Sanremese. I rossoblù nelle ultime due partite hanno subito 5 goal, solo 7 invece nelle precedenti 16 uscite. L’Asti sta vivendo una stagione difficile e la crisi di risultati ha condotto i galletti fino al terzultimo posto in classifica. I piemontesi, ex squadra di Sesia, sono allenati da mister Francesco Buglio, subentrato a dicembre a mister Cascino.

Eccellenza (16^ giornata)

Millesimo – Pietra Ligure (domenica ore 15 al Viglino)

Il girone di ritorno inizia con la partitissima tra prima e seconda in classifica. Dall’esito della sfida dipenderà la “forma” che avranno le restanti 14 giornate. Una vittoria del Millesimo metterebbe 6 punti tra giallorossi e biancocelesti. Un gap non di certo incolmabile ma che, se incrementato nell’immediato, potrebbe far diventare il campionato un vero e proprio inseguimento. In caso contrario, si dovrebbe prospettare un testa a testa. Il Pietra Ligure arriva all’appuntamento più stanco visti i 130 minuti più rigori di martedì ma anche con
l’umore a mille per la vittoria in Coppa Italia. Scelto un arbitro da fuori regione: sarà Isaia Testa della sezione di Bergamo, coadiuvato da Ermini e Gasparo di Genova.

San Francesco Loano – Genova Calcio (domenica ore 15 al Merlo)

La San Francesco Loano deve fare punti anche contro squadre di medio/alta classifica se vuole provare a salvarsi. Ma anche la Genova Calcio, seppur per altri obiettivi, deve iniziare a correre. La società del presidente Vacca è la grande assente nel gruppo di testa. Tra i motivi di interesse, il ritorno in panchina da primo allenatore di mister Luca Monteforte.

Promozione “A” (16^ giornata)

Baia Alassio – Savona (domenica ore 15 al Ferrando)

Le notizie dalla Serie D non sono buone, con tante savonesi impelagate nei bassifondi. I playoff potrebbero non servire, quindi bisognare puntare al bersaglio grosso. Il Savona deve sfatare un tabù se vuole alimentare le speranze di rimonta: in questa stagione, infatti, i biancoblu non hanno mai vinto due partite consecutive. La Baia Alassio non sarà però la squadra ancora tutta da registrare che all’andata aveva lasciato vita facile agli Striscioni.

Albissole – Finale (domenica ore 15 al Faraggiana)

L’Albissole imbattuta sfida un Finale che vuole evitare di sprofondare. Partita dunque da prendere con le molle visto che il valore dei giallorossoblù è probabilmente superiore a quanto espresso dalla classifica. Alessi sarà riuscito a registrare la fase difensiva? L’arrivo di Bellotti, classe 2005 dal Savona, potrebbe aiutare una formazione che ha incassato 28 reti in 14 giornate.

