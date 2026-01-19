Calcio dilettanti, la caduta degli dei: le favorite non vincono, Millesimo e Albissole festeggiano

Si sa, più voli in alto e più è rumoroso il tonfo quando cadi. Il fragore è inevitabile quando si costruisce una squadra per vincere e poi si inciampa vedendo la vetta scivolare via. È esattamente quello che successo nell’ultimo turno di campionato ad alcune regine – almeno sulla carta – del calcio dilettantistico. Sì, perché nel mondo fatato di Eccellenza e Promozione le principesse sono diventate le vere regine e viceversa. Domenica hanno perso Rivasamba e Fezzanese in Eccellenza e la Sestrese in Promozione, mentre il Savona – sempre in Promozione – non è andato oltre il pareggio. Le favorite dunque perdono punti importanti nella corsa ai rispettivi titoli, anche se chiaramente c’è ancora il tempo di sistemare le cose.

Eccellenza, sconfitte per Fezzanese e Rivasamba

In Eccellenza la sconfitta della Fezzanese è pesantissima. La squadra di Ponte dopo la sconfitta contro il Pietra in finale di Coppa è caduta contro un altro pietrese. L’Arenzano di Matteo Cocco ha messo nel sacco i levantini in una sfida tra allenatori della nuova generazione. Uno 0-2 firmato Battaglia e Pastorino in un match condizionato dall’espulsione di Medusei che ha costretto la Fezzanese a giocare in dieci per un’ora. Meno inattesa ma comunque delicata – perché si parla di uno scontro diretto – la sconfitta del Rivasamba. La squadra di Beppe Maisano era riuscita a portarsi in vantaggio con il rigore trasformato da Firenze, poi nel secondo tempo la rimonta del Busalla per il definitivo 1-3. Gli arancioneri avevano già mostrato dei segnali di cedimento nella sconfitta 4-0 contro il Millesimo prima di Natale e ora il primato è ancora più distante. 30 punti infatti per Fezzanese e Rivasamba, a -4 dal secondo posto del Pietra Ligure (vincitore 4-1 contro la Golfo Paradiso) e a -7 dal Millesimo (vincitore 1-3 sul campo dell’Athletic Club Albaro). Il calendario aiuta entrambe le squadre che hanno partite abbordabili nelle prossime settimane. Uno snodo importante sarà senz’altro Pietra Ligure-Fezzanese del 15 febbraio. Nel weekend di San Valentino sarà amore o odio verso il titolo?

Promozione, Sestrese e Savona ora lontanissime

In Promozione la storia non cambia molto. La Sestrese che aveva fatto vedere il miglior calcio nella prima parte di stagione ha rallentato già da un po’. I verdestellati arrivavano allo scontro diretto in casa della Praese con una vittoria nelle precedenti tre partite, non lo score di chi dovrebbe stare in vetta. E il KO per 2-0 maturato ieri rischia davvero di essere il pugno definitivo alle ambizioni di Enrico Valmati. La doppietta di De Simone stende la Sestrese, ora a 10 punti di distanza dall’Albissole capolista. Non perde ma ottiene solo un punticino il Savona. L’1-1 contro il Masone è l’ennesimo momento basso di una stagione troppo altalenante e troppo sottotono rispetto alle attese. Arrabbiatissimo mister Sarpero nel post partita, consapevole che il risultato di ieri compromette ancora di più le speranze degli Striscioni. Ora sono ben 11 le lunghezze di distanza dalla vetta, un divario apparentemente incolmabile. L’8 febbraio si giocherà Sestrese-Savona, una delle due è definitivamente pronta a dire addio alla corsa al titolo.

Millesimo e Albissole in vetta

C’è qualche dato a cui le vecchie regine si possono appigliare? Apparentemente no. La storia recente dice infatti che negli ultimi tre anni nessuna squadra tra Eccellenza e Promozione è riuscita a colmare divari così ampi a metà gennaio. Anzi, solo nella passata stagione chi era in testa a questo punto del campionato non fu capace di difendere la leadership. Ironia della sorte parliamo proprio del Rivasamba che aveva 4 punti di vantaggio sul Celle Varazze in Eccellenza, ma anche della Carcarese che aveva due punti di vantaggio sul Millesimo. Proprio il Millesimo dunque – ora capolista in Eccellenza – e l’Albissole possono stare leggermente più serene. I giallorossi non perdono da ottobre, i ceramisti sono ancora imbattuti in questo campionato. Poteva perdere ieri la squadra di Cattardico, che si è improvvisamente ritrovata sotto 3-1 contro la Superba. Nel secondo tempo invece – anzi, negli ultimi venti minuti – i biancocelesti hanno ribaltato la gara vincendo 3-5, con i gol di Macagno (doppietta), Vierci, Cuka e Barisone. Domenica prossima al Faraggiana ci sarà un appuntamento quasi decisivo: Albissole-Praese, prima contro seconda.